Un ceo multicolor viste As Pontes

Un alieníxena, unha pantasma, unha rá, un polbo, peixes e ata monstros, uns en forma de delta e outros hinchables ou planos. Todos botaron a voar para vestir de cores o ceo das Pontes e seguirano facendo hoxe, sempre que o vento o permita, no segundo Festival de Papaventos, que coincide na contorna da praia coa Feira de Oportunidades, dúas citas unidas no calendario para conmemorar os dez anos da mina reconvertida en lago.

O capricho meteorolóxico fixo que decenas de papaventos se resistisen a alzar o voo durante a mañá deste sábado, pero non impediu que os máis pequenos se atrevesen a deseñalos. Coas directrices de Iria, Laura e Noelia, de Picariños -este domingo continúan de 11.00 a 13.00 e de 16.00 a 18.00-, máis dunha trintena de nenos fabricaron os seus propios artiluxios.

Outros, como Naia e Mia, de catro e cinco anos, xa viñan aprovisionadas da casa cuns pequenos papaventos que loitaban entre eles por manterse a flote nun mar de fíos, estruturas e coloridas teas.

Pero o que pode parecer un xogo para algúns, para outros é algo ben serio. As asociacións Velaivai, da Coruña, e Torbellino e Ventolera, de Madrid, acudiron con "unos 20 o 30.000 euros en cometas" por segundo ano consecutivo ás Pontes, desta volta convidados polo Concello, organizador do programa Un mar de lecer no que se enmarca este festival.

"Gente que se anime a volar cometas hay cada vez menos", lamenta Humberto Fernández, ao que a súa compañeira Almudena Caravantes engade que "es una pena porque esto es un disfrute para la vista; a mí me enganchó desde el primer día". E nas Pontes, coinciden Juan Carlos Ventura e Rosario Sánchez, as condicións para esta práctica son idóneas. "Que sea en hierba es ideal", din, ao tempo que agradecen a invitación a un evento que alimenta a paixón polos papaventos.

Un dos postos presentes na Feira de Oportunidades. S. IGLESIA

Nun marco incomparable, e acompañados da música de La Penúltima Sabinera e o circo de insectos xigantes Mezzo, a Deputación da Coruña impulsou, por primeira vez en terras pontesas, a súa Feira de Oportunidades en colaboración con Cohempo. Nela déronse cita preto de 20 postos con múltiples produtos, desde roupa e calzado ata rastas e tatuaxes, pasando por complementos, doces, mel, libros, froita e arte.

"É unha maneira moi boa de liquidar as cousas de final de tempada", expresaban desde Ropa"s Moda, que, igual que os demais negocios presentes, ofrece atractivos descontos. En Galaica, por exemplo, Fina Guerreiro ten á metade de prezo libros e lencería, e en Kotattoo, Adrián Lareo dispón de sorpresas: por 30 euros escóllese unha bóla cuxo debuxo interior se debe tatuar despois.

E para matar a fame, panadarías como Hermanos Díaz ofrecen degustacións de polvoróns ponteses, aos que se suman os mantecados e as tortas pontesas. "Os produtos típicos da nosa gastronomía son os que máis triunfan", matizan Berta Ruíz e Celia Díaz.

A panadaría Viuda de Domingo López, Casa do Mel, libraría Xandra, Bieiteiras Horta Ecolóxica, La Tienda, Zokos, Ratón Pérez, Conloquetengo, Texas Moda, Entrecosturas, Greenbridge, Green Soul e Comeluz completan a lista de tenderetes que aínda se poden visitar hoxe de 10.00 a 20.00.