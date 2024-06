El centro de mayores de Pol celebra su aniversario recordando a Pepe Pena

El Centro de Atención a Maiores (CAM) de Pol conmemoró este viernes su quinto aniversario con una jornada festiva a la que se sumó el presidente de la Diputación, José Tomé, y en la que se recordó a Pepe Pena, quien fue uno de los primeiros usuarios que ingresaron en el centro en 2019.

Los residentes, el personal del centro —encabezado por su directora, Inés Zas—, autoridades —también acudieron el diputado Pablo Rivera y el alcalde de Pol, Lino Rodríguez— y la familia del homenajeado participaron en un emotivo acto en el que se plantó un árbol en el jardín del centro para tener siempre presente a Pepe, fallecido hace un año.

La celebración, de la que fueron partícipes las 36 personas que residen en el CAM y sus familias, incluyó una misa por la mañana; un ejercicio de memoria recordando actividades desarrolladas en este lustro, como la visita al Land Rober o las fogatas de San Xoán; baile y chocolatada con churros por la tarde; o una comida con un menú especial a la que se sumó el presidente de la Diputación.

Nueve residencias

"Estou encantado de estar un ano máis celebrando coa familia do CAM de Pol esta xornada festiva, e ver con ledicia que seguen a desfrutar do ambiente acolledor que caracteriza as nosas residencias", manifestó Tomé, recordando que son ya nueve los centros de mayores puestos en marcha por la Diputación, que emplean a 230 personas y suman más de 300 plazas asistenciales.

Los tres primeros CAM fueron los de Pol, Trabada y Ribadeo y después, ya con Tomé como presidente, se abrieron los de A Fonsagrada, Castroverde, Pedrafita do Cebreiro, Meira, Navia de Suarna y Ribas de Sil. Hay cuatro más en obras, en Becerreá, Guitiriz, A Pobra do Brollón y A Pontenova, y cinco en proyecto.