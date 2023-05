El centro de interpretación A Mina repasa la historia industrial de As Pontes

El Concello de As Pontes abre este viernes al público el esperado centro de interpretación A Mina, en el que se repasa "a historia industrial das Pontes vinculada á mina de lignito pardo", desde "o descubrimento do carbón ata a fin da actividade mineira, pasando pola construción da central térmica".

El nuevo espacio, habilitado en la antigua Casa da Enerxía y en cuya puesta en marcha han sido clave la colaboración de Endesa, que cedió los materiales, y de la Asociación de Estudos Históricos e Sociais Hume, que es la responsable de la elaboración de los contenidos expositivos, ofrece material gráfico y audiovisual, así como paneles informativos, que permitirán a los visitantes "afondar en aspectos relacionados coa formación do xacemento mineiro pontés e as súas características xeolóxicas".

Los contenidos repasan la llegada de Encaso en los años 50, el traspaso a Endesa del complejo en los años 70 o las tres décadas de historia de la mina

El recorrido ofrece un viaje hasta los años 50, cuando la Empresa Nacional Calvo Sotelo (Encaso) llevó a cabo las primeras actividades extractivas, recogiendo testimonios de algunos de los protagonistas. En los 70, el Instituto Nacional de Industria reorganizaba sus activos y transfería el complejo eléctrico minero a la Empresa Nacional de Electricidade Endesa, iniciándose así una nueva etapa industrial.

El proceso extractivo, las infraestructuras y los equipos usados, sus características o el proceso de transformación del carbón en electricidad son otros de los aspectos que repasa el centro, que recoge 30 años de historia de la mina, reflejando la actividad diaria en esta y en la central térmica a través de la voz del personal de la compañía.

Una de las salas del centro. EP

No faltan los procesos de regeneración ambiental desarrollados en este tiempo, tanto en la escombrera, hoy un espacio natural, como en el hueco de la mina, convertida en un gran lago, detallando los recursos usados en ambas intervenciones.

Los visitantes podrán disfrutar también de una sala centrada en las curiosidades, tanto sobre el complejo en sí como sobre la energía, que cuenta además con contenidos específicos para el público infantil, de manera que puedan familiarizarse de forma lúdica con la historia de la localidad, la industria y la energía.

El centro de interpretación pontés nace además con vocación de ser "un espazo vivo", por lo que se prevé que sus contenidos vayan cambiando con el tiempo.

A Mina abre este viernes 26 y el sábado 27 en horario de 17.00 a 19.00 horas y a partir del lunes 29 de mayo se podrá reservar cita

A ello se une la existencia de una sala multidisciplinar pensada para acoger "todo tipo de propostas culturais", como podrían ser proyecciones audiovisuales, conferencias o presentaciones de obras. Existe también otro espacio habilitado para albergar exposiciones temporales, que se inaugura con una muestra sobre As Veigas, poblado de viviendas industriales de Encaso en As Pontes, elaborada por Hume con la colaboración del Concello de As Pontes y la Deputación de A Coruña.

A Mina abre este viernes y el sábado de 17.00 a 19.00 horas y a partir del 29 se puede concertar cita previa para visitarlo llamando al 981.45.31.16.