El Centro Internacional da Tornaría de Xermade será realidad en 2025

El sueño que llevan años compartiendo el Concello de Xermade y los profesionales y aficionados que cada septiembre convierten la localidad en la capital nacional del torneado de madera ya tiene fecha para hacerse realidad. Si todo marcha según lo previsto, en 2025 el Centro Internacional da Tornería podrá acoger sus primeras actividades y atraer a numerosos visitantes.

Así se avanzó en una visita de la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, a la antigua rectoral xermadesa -adquirida en 2021-, que se rehabilitará con este propósito siguiendo la planificación de las arquitectas Luz Paz Agras y Marta Marcos a través de un convenio de colaboración entre el Concello xermadés y la Universidade de A Coruña rubricado en 2022.

El espaldarazo definitivo al proyecto -se completará su redacción para después licitar, contratar y ejecutar las obras de adecuación del edificio- llegaba hace solo unas semanas, con la concesión de una subvención de 403.000 euros a través de la convocatoria de ayudas a concellos para infraestructuras municipales del Instituto para la Transición Justa, en el marco del convenio por el cierre de la térmica pontesa.

Rodríguez destacó el "arraigo" de la profesión en la zona, la proyección de la iniciativa y la "importante revitalización económica" que supondrá contar con una instalación de estas características, mientras que la vicerrectora de la UDC, Amparo Casares, calificaba de "honra" el poder trabajar "así de preto coa sociedade e amosar a boa arquitectura e arquitectas que temos".

El alcalde, Roberto García, incidió en que con esta actuación se resuelven dos grandes necesidades, por un lado disponer de una sala multiusos que permita organizar todo tipo de eventos, ya que el espacio que ofrece el salón de actos de la biblioteca municipal es muy reducido, y por otra dar respuesta a una vieja reinvindicación de los torneros, que reconocían ayer que este proyecto va mucho más allá de lo que ellos esperaban.

Alfonso Franco, presidente de Amigos da Madeira de As Pontes, entidad organizadora del Encontro Internacional de Torneiros da Madeira desde hace varios años, recordaba que habían pedido "un local pequeno no concello" para poder depositar piezas cedidas o ubicar la exposición itinerante Contornos -se renueva cada año con piezas cedidas por los participantes en el encuentro-, pero que esta iniciativa "desborda as nosas previsións sobre o que pensabamos que podía ser".

"Vai ser espectacular e permitirá darlle continuidade á fin de semana do encontro o resto do ano e levar a cabo outras actuacións, con isto complétase o círculo", concluyó Alfonso Franco.