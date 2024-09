O centro de día e a biblioteca de Guitiriz promoveron un espectáculo de marionetas

Nun recuncho escondido do mundo, existía un bosque máxico coñecido como 'O Bosque dos Corazóns Felices'. Neste lugar, vivían todo tipo de criaturas: coellos, esquíos, paxaros de mil cores, e ata un pequeno dragón chamado Luz. Este bosque era especial porque estaba cheo de amor e respecto. Todos os habitantes eran amigos e axudábanse mutuamente".

Así comeza o guión da obra de marionetas creada na biblioteca municipal de Guitiriz e representada por Sofía, Nuno, Elisa e Antonio no centro de día Casa do Capataz para unha audiencia entusiasmada co que sen dúbida foi un espectáculo único.

"A idea xurdiu dunhas marionetas que mercaron os nenos en Pardiñas e coa idea de manter a liña de apertura do centro de día e de fomentar as relacións interxeracionais", explica María Vázquez, a terapeuta ocupacional do centro de día, onde tamén fixeron o seu propio monicreque para unir aos tres adquiridos no festival e ter así todos os personaxes da obra.

Paxaro de elaboración propia

"Fixemos un paxaro cun globo, pegámoslle papel de periódico con cola e despois la", explica Antonio, usuario do centro de día de 73 anos e encargado de manexar a Gavi, "un paxaro cantor que sempre trae alegría co seu canto", segundo conta o conto.

"É a primeira vez que fago algo así, téñoas visto na televisión, pero facelas non; sempre se aprende algo: no te acostarás sin saber una cosa más", di Antonio rememorando o "divertido" que foi facer a representación para os seus compañeiros.

"Cos nenos dá gusto traballar", asegura. Sobre todo, cando amosan tanto entusiasmo por un proxecto. E ese foi o caso dos pequenos Elisa, Sofía e Nuno dende o momento no que xurdía a idea, logo de facerse coas marionetas. "Nos gustaron", explica Sofía, de sete anos, para explicar unha adquisición que deu moito de si.

Representación no centro de dia. EP

"Fue genial estar allí", asegura a pequena, detallando que a súa marioneta é "Estrela, una ardilla", descrita no guión como "intelixente e moi respectuosa". E de que vai a obra? "A ver como te lo explico yo...", di Sofía, pensando un anaco antes de relatar que hai un coello —Crispín, "traveso, pero de bo corazón"— que "está burlándose de Estrela... hay un problema que se soluciona".

Un resumo moi atinado deste sinxelo conto no que a voz da sabedoría é Luz, "un pequeno dragón de cores brillantes, tímido pero moi amable", ao que lle daba vida Elisa, a máis pequena de todos, de só seis anos. "Pensei que non se ía atrever, pero fíxoo", di seu pai, Abel, quen fai fincapé na interxeracionalidade da proposta e nas ganas que todos teñen de repetir: "Preguntáronlles se querían volver e dixeron que si".

Repetir a experiencia

Abel destaca tamén o moito que lle gustou a experiencia a Nuno, de oito anos e responsable de mover a Crispín. Súa nai, Noelia, confírmao: "El quere repetir, xa lle propuxo a María volver no Samaín", detalla. "Hai que facer estas cousas, e deberiamos facer algo máis", di tamén Antonio.

Polos protagonistas non ha quedar. E, dende logo, pola resposta do público, tampouco. "Estaban entusiasmadísimos, dicían que nunca viran nada igual", explica María Vázquez, que incide na importancia de poñer en contacto pequenos e maiores e en que comproben "que poden colaborar nunha actividade propia todos xuntos".

"¿Sabes que? También me regalaron un tres en raya hecho por ellos mismos", destaca Sofía, que non quixo deixar pasar a oportunidade de poñer en valor o agasallo recibido polo espectáculo ofrecido nun escenario deseñado para a ocasión.

Inspiración en Europa

"En toda Europa, nas cidades, hai teatriños de marionetas nos que as fins de semana fan pequenas obras para nenos e para maiores", explica Jesús Fernández, voluntario da biblioteca e que, xunto a Manolo Penas, quixo recrear unha desas estruturas.

O teatro. EP

"Nós fixemos o noso teatro case igual que os que hai por Europa, nas prazas das capitais", apunta sobre este proxecto no que a biblioteca Casa Habanera, coordinada por Ana Pérez, se implicou dende un primeiro momento e no que os usuarios do centro de día tamén tomaron parte activa.

Eles foron os encargados de pintar o colorido fondo para o escenario. "Marcáronnos o debuxo e despois pintamos entre todos", confirma Antonio. "Fixeron un precioso debuxo sobre tea, son uns verdadeiros artistas e persoas agradecidas", destaca Jesús sobre esta iniciativa colaborativa que a bo seguro que terá continuidade. Que novas aventuras vivirán Crispín, Luz, Gavi e Estrela no Bosque dos Corazóns Felices?