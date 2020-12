A entidade promotora do belén electrónico de Begonte convoca o XLV Certame Nacional de Poesía Sobre o Nadal e o XXXI Certame Galego de Arte José Domínguez Guizán, que terán como data límite de presentación o 15 de xaneiro de 2021 ás 12.00 horas.

No concurso poético poderase participar con textos en galego ou en castelán e o tema dos traballos será o Nadal, desde calquera punto de vista, aínda que se valorará que fagan referencia a Begonte e ao belén.

Os interesados en participar deben remitir os orixinais a [email protected] en dous arquivos, un co traballo e outro identificado como plica, que levará o título da peza cos datos persoais do autor e que só se abrirá no caso de resultar premiado o poema nalgunha das categorías. Hai un primeiro galardón dotado con 600 euros e un segundo de 300, ambos, levarán estatuíña de Sargadelos.

Por outra banda, no certame de arte só haberá unha obra gañadora e ao seu autor entregaránselle 1.500 euros de premio e unha figura da cerámica de Cervo.

O xurado que escollerá a obra pictórica vencedora estará formado por "especialistas na materia xunto con representantes do centro cultural de Begonte".

Neste concurso poden participar pintores galegos, ben nados en Galicia ou ben residentes habituais, que deberán realizar unha peza, aínda que teñen a posibilidade de concorrer con dúas obras, cun tamaño máximo de 1,5 por 1 metro. Cada unha irá acompañada dos seus datos e do seu autor e serán remitidos, sen gastos, ao centro cultural begontés, mentres que os non premiados devolveranse ao enderezo que se indique.

Ademais, realizarase unha exposición dos traballos presentados durante a segunda quincena de xaneiro na sala da Delegación Territorial da Xunta en Lugo.

A web www.belendebegonte.es, confeccionada polos Servizos Audiovisuais da Deputación, xa ofrece a versión virtual do belén electrónico. Nela pódese ver en condicións similares ás das habituais visitas, con información en galego, castelán e inglés, con apartados de historia, dos seus certames e do pregón de Valentín García Gómez.