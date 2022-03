La central térmica de Endesa de As Pontes podría tener que parar su producción este viernes o el sábado si no llega el cargamento de carbón que está en el puerto de Ferrol, que no ha podido aún salir por el paro en el transporte, según han confirmado a Efe este viernes fuentes de Endesa.

Estas fuentes han explicado que las existencias de carbón, el combustible con el que produce electricidad esta central, están justas desde el jueves y no se sabe si habrá el suficiente para todo el viernes, algo que dependerá de la producción eléctrica que se haga.

La central térmica de As Pontes reanudó la actividad en uno de sus cuatro grupos en la madrugada del pasado 15 de marzo tras estar cerca de dos meses inoperativa, un periodo en el que el personal técnico supervisó el estado de las instalaciones. La actividad se reanudó con el mineral que ya estaba en el recinto.

Entonces, fuentes de la compañía explicaron que se esperaba la llegada de un buque con carbón al puerto de Ferrol en el fin de semana del 19 y el 20 de marzo, con unas 82.500 toneladas. Además, llegaría otra remesa posteriormente a lo largo del mes, con lo que la central haría acopio en total de casi 250.000 toneladas en sus dependencias, pero por medio se ha cruzado el paro en el transporte, que ha dejado retenida una carga en el puerto de Ferrol.

La reanudación de la actividad de As Pontes coincide con la coyuntura de elevados precios del gas, lo que favorece la entrada del carbón en el mercado mayorista, al ofertar la electricidad a un precio más reducido que el gas.

La central de As Pontes está a la espera de recibir la autorización definitiva de cierre, que fue solicitado por Endesa, pero mientras llega está a disposición del sistema energético nacional.