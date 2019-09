Centos de traballadores da central das Pontes reclaman ante a Xunta unha "solución inmediata"

Centos de traballadores e transportistas da central das Pontes, así como alcaldes e veciños da comarca, concentráronse este xoves ante a Xunta para reclamar unha "solución inmediata" para o futuro da planta.

En declaracións aos medios, o secretario xeral de Industria de CC OO, Víctor Ledo, lamenta que "día a día a situación vai empeorando", logo de decidir Endesa a paralización do investimento para a reconversión de dous grupos xeradores dos catro existentes, polo que "o 50 por cento da capacidade de produción desta planta queda sentenciado".

Bucinas, chifres e petardos escoitáronse nesta concentración en San Caetano, en Santiago, na que tamén se tiraron botes de fume antes dunha reunión de representantes dos traballadores coa conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

De tal modo, Ledo pide a Endesa que "paralice calquera tipo de decisión" que "leve implícito a destrución de emprego". Actualmente, explica que hai uns 250 empregados na fábrica, aos que se suman outros 250 de auxiliares, 150 transportistas e 150 subministradores.

Así, censura que Endesa "está a facer oídos xordos" ás peticións de reunións, polo que os sindicatos "esixen que se pronuncie sobre as súas verdadeiras intencións".

A este respecto, chama á Xunta e ao Goberno central a que "senten a Endesa nunha mesa e digan o que ten previsto", se "xa vai renunciar ao que tiña previsto de alargar a vida útil até 2035 ou se xa decidiu amortizar e facer un peche de facto".

De tal forma, os traballadores demandan tanto á Xunta como ao Estado "que plans van ter" e "como van facer para dobrarlle o pulso a unha empresa que xa está a tomar decisións sen ter en conta" aos traballadores e aos veciños.

RANSICIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN

Así mesmo, Víctor Ledo deixa claro que "ninguén pon en cuestión" que "o uso de combustibles fósiles ten os días contados" e "hai que ir á descarbonización" do país, pero precisamente necesítase unha "transición enerxética".

"O que estamos a esixir de maneira inmediata é que Endesa nos expoña o que vai facer, se está disposta a renunciar á transición", avisa.

"PREOCUPANTE" PARALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS

Pola súa banda, Alberto Amado, de CIG-Industria, remarca que o anuncio de paralización de obras da segunda fase de adaptación "é preocupante", o que "pode ter unha situación continuada no tempo".

Así, carga contra a actitude do Ministerio de Transición Ecolóxica, posto que o Goberno "non están a tomar as medidas" para que o proceso de descarbonización "fágase dunha forma ordenada e nun tempo razoable". Nesta liña, empraza a un "compromiso claro" co emprego na comarca.

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN CRITICA AO MINISTERIO

O presidente socialista da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, criticou ao Ministerio de Transición Ecolóxica e pediu que "pare o sinsentido" de que Endesa queira investir 220 millóns euros para adaptarse á normativa da UE "e tráteselle igual que unha central que decidiu non apostar polo cumprimento".

Lamenta que haxa "unha aposta máis que pola transición pola intransición". "Pediría que revisásemos o nome do propio Ministerio, se non vai ser de transición, que se lle cambie o nome, porque isto non é transición, senón disrupción, é un golpe en seco e non ten moito sentido común", cargou González Formoso.

Tamén require á Xunta que se poña a traballar, pois "ten que exercer a súa representatividade ante a Administración do Estado". Remarca que ten competencias en materia de autorizacións, o que é clave para o futuro de substitución do carbón na planta.

Lembra que Endesa é "unha empresa que decide apostar por esta central" nas Pontes, a diferenza do que pasa "noutras 14" no país. Con todo, ve un "malo sinal" a "paralización da metade da central", dúas de catro grupos, que "cheira mal". "O peche da instalación completa está aí enriba da mesa", advirte.

O presidente da Deputación explica que hai "650 familias que dependen desta central", así como "seis comarcas e un porto exterior de Ferrol". Por todo isto, chama a que senten nunha mesa todas as partes implicadas "para que se busque unha alternativa de funcionamento" para a substitución do carbón, "que está en extinción", por outras enerxías "máis renovables".

A Xunta urxe a Endesa unha reunión e pide ao Goberno medidas "concretas"

Pola súa banda, a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, informou de que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pediu unha reunión "canto antes" con Endesa para abordar o futuro da central.



Así o avanzou en declaracións aos medios, logo de reunirse cos traballadores en Santiago, así como co presidente da Deputación coruñesa, González Formoso.



A conselleira reclamou entón ao Goberno que poña en marcha "medidas concretas" en favor da planta, que pasen por "exencións fiscais" para a compañía por realizar investimentos co obxectivo de cumprir a directiva europea de emisións industriais, así como eliminar o "céntimo verde" e activar "retribucións específicas" para o uso de biomasa forestal. E é que cre necesario apostar por unha central de biocombustibles para o futuro, "con alternativa enerxética".



Nesta liña, Vázquez lamentou qua a "paralización" da central "está a afectar de forma directa a 750 familias".



Así mesmo, require á ministra de Transición Enerxética, Teresa Ribera, unha reunión, mentres se apela a unha transición "xusta e ordenada", no marco dunha "unidade de acción".