Moi poucos poden recordar o día no que abriron as súas portas o Galicia e o España, dous dos restaurantes da provincia con máis primaveras ás súas costas. Son tan poucos que sobran os dedos dunha man. E iso fainos merecedores de recibir o premio Picadillo do Fórum Gastronómico galego, que apuntala a súa dilatada e brillante traxectoria.

O Galicia non foi o Galicia ata que chegou Xoán Corral, a terceira xeración dun negocio que vai pola cuarta. Ata entón era Juan Castro Paz Vinos y Comestibles, aínda que todo o mundo o coñecía por ser a Casa de Rivado, nome que se lle atribuíu pola bisavoa de Jamy Corral e os seus irmáns, os que agora se encargan dun restaurante que a día de hoxe conserva catro máximas: "Comida tradicional, boa materia prima, cariño na cociña e bo trato", numera Jamy.

De taberna, ultramarinos e casa de comidas, como empezou en 1916 despois de que Rita e Juan volvesen de Cuba, pasou a ser un imprescindible nas guías gastronómicas. "Foi meu pai, Xoán, quen lle deu alma", asegura o seu fillo, que con Montse, Inés e Jes tomou a "esixente" tarefa de conservar aquela clientela e atraer outra nova. Contan, iso si, coa axuda da súa nai, que "leva máis da metade da vida do Galicia sendo a alma máter da súa cociña, 57 anos".

O de Baamonde é un establecemento que non saíu da familia Corral, en cambio o España, de Lugo, chegou a mans de Francisco López, o pai dos actuais propietarios, a comezos dos 80. Aquel home "innovador e inquedo", como o define o seu fillo Francisco, adoptou o Café España sendo un punto de reunión de intelectuais para convertelo nunha das mellores cartas de Lugo.

"Meu pai empezou coas xornadas de caza, coa dos cogomelos, investigando con cociñeiros de Valencia sobre o arroz... Nun tempo no que non era tan fácil", conta o copropietario do España, ao tempo que recoñece que "traballar nun local que leva 115 anos aberto no mesmo lugar, é un orgullo".

Para el, igual que para Jamy, o "mellor recoñecemento é o do cliente", aínda que "todos animan", e máis se é un que premia o labor de toda unha vida.

Outros gañadores. O máis antergo, de 182 anos

Ademais do España e o Galicia, foron premiados Paz Nogueira (Santiago, 1840), Casa Isolina (Rianxo, 1878), A Centoleira (Bueu, 1884), Casa Ramallo (Rois, 1898), Casa Ces (Poio, 1908) e Casa Teodora (Arzúa, 1910). Tamén Casa Lestón (Fisterra, 1917), Casa Inés (Cotobade, 1918), Casa Salvador (A Baña, 1920) e O Gato Negro (Santiago, 1922).



Recibirán os seus galardóns o vindeiro día 27 na Coruña.