100 reses y 17 ganaderías se dan cita del 5 al 7 en la XL Moexmu

La Mostra Exposición de Muimenta (Moexmu) alcanza este fin de semana su cuadragésima edición y lo hace por todo lo alto, reuniendo a más de un centenar de cabezas de ganado, 17 ganaderías de las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra y de Asturias y a decenas de expositores llegados de toda España de maquinaria nueva y usada y de artesanía, que garantizan un lleno absoluto entre los días 5 y 7 en unos 25.000 metros cuadrados del recinto ferial Manuel Vila.

La convocatoria ofrecerá el XXXVIII Concurso de Gando Frisón, el único de la provincia, con 90 reses; la XXXVIII Exposición de Raza Rubia Galega, con doce, y la XXVIII Poxa de Gando Selecto, con otra docena. La valoración del ganado que estará este fin de semana en Muimenta ronda los 300.000 euros.

"Unha feira como esta, na Terra Chá, se non a houbera habería que inventala. Pero está inventada, con moita forza e arraigo", destacó en la presentación de "a feira decana na provincia" el alcalde de Cospeito, Armando Castosa.

Afirmó además que esta cita "foi mantendo as súas tradicións e, ao mesmo tempo, conseguindo unha innovación diaria" y que ayudó a "mellorar as granxas da nosa comarca e a xenética do gando frisón".

Castosa estuvo acompañado el pasado lunes en el acto por la secretaria territorial del Gobierno autonómico, Marta Barreiro, y el diputado provincial de Promoción Económica, Pablo Rivera, así como de miembros de la comisión organizadora de este año y vecinos.

Barreiro manifestó el apoyo de la Xunta a la intención de que esta "feira de referencia no sector agrogandeiro" sea declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, mientras que Rivera calificó la Moexmu como "unha grandísima ocasión para vir, coñecer, poñer en valor o tradicional e reforzar o que queremos ser no futuro".

Carlota López Pardo leerá el pregón

La XL Moexmu arrancará de forma oficial el viernes 5 a las 19.00 horas, con la inauguración por parte de las autoridades y el pregón de Carlota López Pardo, vicepresidenta del Grupo Aresa. Previamente, habrá visitas escolares y el Concurso de Xóvenes Preparadores de Gando. La entrada esta jornada será gratuita y el sábado y el domingo costará 3,5 euros.

El fin de semana, el recinto ferial abrirá a las 10.00 horas. El sábado, el XXXVIII Concurso de Gando Frisón empezará a las 10.30 y la XXVIII Poxa de Gando Selecto está prevista a las 12.15. El domingo será el turno del XXIII Concurso de Xóvenes Manexadores (11.30); el VI Monográfico de Can de Palleiro, puntuable para el Gallego (16.30) y la clausura oficial y entrega de premios (14.00).

Se podrá visitar la exposición de trajes tradicionales del Centrad, el Museo Pedagóxico, el Museo da Zoca y la exposición fotográfica Todas fomos María e sobre ela se asentan as violencias. Además, Víctor Uriz ofrece un taller de forja el sábado y Marcos Ladra otro de talla de madera el domingo.