El censo para el servicio de basura en Vilalba incorpora 675 viviendas más

El Concello de Vilalba continúa con los trámites para actualizar el contrato para la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de basura y uno de ellos es la actualización del censo de viviendas que se benefician del mismo y que se acaba de ver incrementado en 675 inmuebles más.

Este es el resultado tras el periodo voluntario para regularizar su situación de las viviendas de la zona rural que no estaban pagando la tasa de este servicio, que en una primera valoración se cuantificó en alrededor de 2.000. "Agora estamos cruzando datos porque, polo que se está comprobando, saían varias casas como que non estaban pagando e si que o facían. Aínda así, incluíronse no censo 675 novos domicilios", explicó el concejal de Servizos, Eduardo Vidal Baamonde.

Estos usuarios que hicieron el alta voluntaria en el padrón abonaron la cuota correspondiente a 2023. A los que no lo hicieron se les dará el alta de oficio y se les cobrarán los últimos cuatro años con carácter retroactivo y los intereses de demora.

Con la actualización del censo prácticamente lista, el Concello prevé abrir el proceso de licitación del nuevo contrato del servicio de basura este mes, una vez finalice el periodo de exposición pública del presupuesto municipal, aprobado el pasado día 1 y que incluye una partida de 1.592.320,75 euros para este fin.

Esta consignación supone un incremento de 982.320,75 euros respecto al último contrato, que se aprobó en el año 2000 y caducó en septiembre de 2020. Desde entonces, la empresa Urbaser asumió la gestión a través de una prórroga hasta la actualidad.

"O novo contrato supón unha mellora sustancial na recollida do lixo e no tratamento dos residuos, tanto nos métodos empregados como na frecuencia. Ademais, inclúense outras situacións que non se estaban recollendo. Hai que ter en conta que o anterior fíxose hai máis de 20 anos", apuntó Vidal.

El responsable de Servizos del Concello vilalbés también avanzó que se anunciará en breve la implantación, antes de la nueva adjudicación, en el casco urbano del quinto contenedor, el correspondiente a la fracción orgánica y que es de color marrón.

Actualización de 83 casos "especiales" en Noche

El edil de Servizos del Concello de Vilalba, Eduardo Vidal, explicó que en la parroquia de Noche se producía una "circunstancia especial" en cuanto al abono de la tasa del servicio de recogida de basura. "Había 83 vivendas que non a pagaban nunca porque tiñan un acordo cos anteriores alcaldes polos que os veciños pagaban o consumo dos focos do alumeado público que poñía o Concello, enganchándoos a contadores particulares, a cambio de non pagar o lixo", expuso el concejal vilalbés.

Solución. Para corregir la situación, el actual equipo de gobierno se comprometió con estos vecinos a colocar focos que funcionen con energía solar y así pasen a regularizar su situación en el padrón de la basura, de forma que empezarán a pagar las tasas correspondientes a partir del mes de enero del próximo año. Vidal Baamonde avanzó también que este tipo de luminarias se instalarán próximamente en más sitios.