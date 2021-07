Cemiterio de San Pedro de Eume: o enigma agochado entre as cunchas

A parroquia de San Pedro de Eume, que se ubica ao sur do concello das Pontes e depende do bispado de Santiago, limita con Goente e A Faeira.Ata os 80 pertencía ao Concello da Capela —ao igual que Ribadeume, A Faeira, Bermui, Espiñaredo, Goente e Seoane,que tamén se anexionaron a As Pontes nesas datas—.Na antiga reitoral, hoxe en estado de abandono, hai un conxunto de catro reloxos: polar, vertical meridional, vertical oriental e vertical occidental.