El cementerio de Roupar acoge un emotivo homenaje a Desirée Leal

"Cuando pierdes la vida como lo ha hecho mi niña, no la pierdes, te la roban, y con ella se roban tres vidas: la suya, la mía y la que nos quedaba por vivir juntos. Y eso es realmente cruel y duro, porque en mi caso es seguir muerto en vida", fueron las palabras de José Manuel Leal antes de despedirse de todos los presentes en el homenaje que organizó para recordar a su hija, Desirée Leal, fallecida el pasado 3 de mayo de 2019 presuntamente a manos de su madre en Muimenta.

El acto, celebrado en el cementerio parroquial de Roupar, en Xermade, congregó a cerca de un centenar de personas, que quisieron arropar al padre de la pequeña y al resto de la familia en una fecha próxima al cumpleaños de Desirée.

"El pasado día 15 habrías cumplido nueve años y hoy de algún modo aquí también queremos celebrarlo. Me hubiese gustado hacerlo como te gustaba a ti, con tus primos, tíos, abuelos y conmigo soplando las velas de tu tarta, pero la realidad es triste y diferente y aunque tú no estás aquí sé que te sentirías feliz al ver cuánta gente está aquí hoy conmigo y contigo", quiso decirle José Manuel a su hija y recordó que a todos les unía el recuerdo de la pequeña.

"No hay día, hora ni minuto que no te tenga presente, mi princesita. Ojalá pudiese haber sido tu Superman, como tú me decías, después de ver juntos la película, y haber estado cuando más necesitabas. Perdóname, mi amorcito, mi Desiña, mi Desirée", relató su padre, roto de la emoción.

José Manuel Leal también se dirigió a los presentes y quiso destacar que "la violencia es violencia sin importar el género y quien la cometa" y pidió estar «todos unidos contra quienes cometen tales barbaridades y así conseguir apartarlos del resto de la sociedad de por vida», en referencia al "brutal asesinato" de Desirée.

Además, tuvo múltiples palabras de agradecimiento, no solo para su familia, amigos y todas las personas que le mostraron su apoyo -la asociación Alexia Enséñanos, negocios que colaboran en la recaudación solidaria de venta de pulseras y camisetas, taxistas y transportistas con los carteles con el logo de Desirée...-, sino muy especialmente a los "grandes profesionales" del 061 que "ese fatídico día intentaron devolverle la vida a mi niña, cuando ya era imposible" y a la Guardia Civil, que "de una forma u otra participaron y participan en intentar por todos los medios ayudarnos a esclarecer los hechos".

El caso continúa en fase de instrucción y pendiente de varias pruebas

El caso por la muerte de la pequeña Desirée Leal, por el que su madre, Ana Sandamil, es la única investigada como presunta autora de un delito de homicidio o asesinato, se encuentra todavía en fase de instrucción, casi 15 meses después del fatídico suceso.

José Manuel Leal confirmó que la investigación todavía sigue en marcha y que hay pendientes los resultados de varias pruebas.

Así, todavía no hay prevista fecha para el juicio, que será con jurado popular. Mientras, Ana Sandamil sigue interna en el módulo de psiquiatría de la prisión de Teixeiro.