Celebración y una nueva meta en el horizonte

"El objetivo a principio de temporada no era este. Es algo que se presentó, porque coincidió que había un buen grupo de chavales que son buena gente y que hicieron un trabajo estupendo a pesar de todo". Es el resumen que hace Juan Rodríguez, directivo del O Esteo FS de As Pontes, del logro que acaba de conseguir el equipo juvenil del club, proclamándose campeón de Liga, además sin perder ningún partido, y clasificándose así para disputar la fase de ascenso a la Liga gallega.

Reconoce que en la entidad están "encantados" por este éxito deportivo, y más teniendo en cuenta que incluso hubo dudas de si el equipo saldría a competir esta temporada. "Al final conseguimos salir y Manuel, el entrenador, hizo un gran trabajo, con pocas horas de entrenamiento porque en estas edades es difícil juntarlos a todos", apuntó Rodríguez.

Los juveniles del O Esteo firmaron una competición liguera en el grupo ferrolano de Primera Autonómica prácticamente perfecta. Consiguieron sumar 32 puntos en doce jornadas, en las que ganó diez partidos y cedió solo dos empates. Fue, además, el conjunto más goleador, con 56 tantos a favor, y el segundo menos goleado, con solo 27 en contra, siete más que el segundo clasificado, el O Parrulo B, con el que disputó el título liguero hasta prácticamente el final.

Este se decidió precisamente en la penúltima jornada de Liga —el O Esteo, además, descansaba en la última—, en la que se enfrentaban ambos equipos en el pabellón de As Pontes. Los locales se llevaron el triunfo que los condujo a la gloria por un apretado (2-1). "Ganarle la Liga al O Parrulo en estas categorías no es fácil. Los clubs de las ciudades lo tienen más fácil para formar los equipos de la base", reflexionó Juan Rodríguez.

La celebración da paso ahora a pelear por el ascenso de categoría, un camino del que van a "disfrutar". "Van a competir seguro. La mayoría son jugadores de segundo año y hay tres que van habitualmente con el primer equipo y se nota, ya que aportan mucho", indicó el directivo del club pontés.

Para subir a la Liga gallega, primero tendrán que superar una eliminatoria a partido único en As Pontes contra el segundo clasificado de la Primera Autonómica de la zona de Santiago —esta competición liguera aún acaba a finales de abril—. Si ganan este encuentro, que se disputará a principios de mayo, jugarán una final four en un sitio aún por determinar.

Pero para llegar hasta ahí, aún falta mucho, y los juveniles del O Esteo tienen otro cometido, y es el de participar en la Copa de la Liga, que se disputa a una vuelta solo. El primer clasificado en Liga queda exento y pasa a semifinales directamente.

Proyección

El equipo juvenil del O Esteo cuenta con once jugadores, todos de As Pontes, que llevan en el club muchos años. Entre ellos destacan ahora mismo Sergio Cabarcos, Eloy y el portero, Joan, que están metidos de lleno en la dinámica del primer equipo, que milita en Segunda B —categoría a la que ascendió en la campaña 2012-2013—. Además, Sergio y Eloy fueron convocados esta temporada para participar en varios entrenamientos con la selección gallega sub-19, de cara a preparar una fase previa del campeonato de España a la que finalmente no fueron.

En caso de que los juveniles finalmente consigan ascender de categoría, se unirán a otros dos equipos del club que hicieron lo mismo en los últimos años. El cuadro infantil A está firmando un gran debut en la Liga gallega, donde actualmente son cuartos, mientras que el alevín A, con jugadores en su mayoría de primer año, afronta su segundo año en ella también con buenos resultados, que lo mantienen en la quinta plaza.

A ellos hay que sumar en la cantera del O Esteo, que arrancó en la misma temporada que la primera plantilla ascendió a Segunda B, los equipos B alevín e infantil y dos benjamines, que cuentan con unos 80 jugadores y que la directiva confía en ampliar al retomar el próximo año a prebenjamines y cadetes.