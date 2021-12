Celebración doble en Casa Moncho

La suerte sonrió este miércoles a la parroquia xermadesa de Roupar, y en particular a Ramón Carreiras, dueño del emblemático bar Casa Moncho, pues repartió un décimo del cuarto premio de la Lotería de Navidad justo el día en que celebraba su 64 cumpleaños.

"Hoxe temos unha doble celebración", comentó animado el hostelero, que vendió a través de la máquina un boleto del número 42.833 que dará una alegría de 20.000 euros a su propietario. Ramón, conocido por todos como Moncho, aseguró desconocer quien ha sido el agraciado, pues "o 90% da nosa clientela é xente de paso", pero aseguró sentirse "moi ilusionado" de dar este premio, el primero que reparten en un establecimiento "de toda a vida" fundado en Roupar en el año 1983.

"Entereime de que deramos o cuarto porque me avisaron, tiñamos posta a television co sorteo pero a verdade non contabamos de dar premios. Deume moita alegría", dijo el dueño de Casa Moncho, que reconocía que le hubiese hecho más ilusión repartir algún boleto del "décimo da casa". "Xogamos durante todo o ano a terminación 319, levamos moito tempo con ela e houbera sido moi bonito que tocara esa tamén, pero non nos podemos queixar", añadía.

El hostelero se mostró animado en que este pellizco de ilusión traiga consigo más noticias buenas para su parroquia. "Somos de Roupar e estamoi moi orgullosos de que caera aquí un premio, aínda que non fose moi grande", recalcaba, al tiempo que comentaba que "tiven a mellor celebración de cumpreanos que podía soñar".

Moncho se mostró muy optimista con que la suerte le acompañe a partir de ahora y vaticinó que el año que viene, que tiene previsto jubilarse "tras toda unha vida dedicado a este negocio", repartirá el Gordo. "Xa queda dito desde agora, o ano que vén xubílome e entrego o Gordo da Lotería, teño un pálpito en que vai ser así para deixar Casa Moncho por todo o alto tras tantos anos de traballo ", concluyó entusiasmado.

MÁS SUERTE. La Lotería de Navidad no sonrió demasiado este año a la comarca chairega, que en 2017 vivía una lluvia de millones gracias al Gordo. En esta ocasión el sorteo dejó solo pequeños premios, fundamentalmente pedreas y reintegros. La Liga Santaballesa y el C.B. Terra Chá se hicieron con la terminación del premio Gordo —86.148— gracias a sus papeletas.

El despacho A Bombonería de As Pontes también dispensó varios boletos con reintegros a empresas locales, como a la floristería pontesa Ledicia. Y la asociación de vecinos de Piñeiro (Xermade), también se llevó una alegría gracias al número 8.