El Ceip Virxe do Corpiño sube su matrícula un 130%

"O aumento da matriculación de alumnado no noso centro foi dun 130% con respecto ao curso anterior, o que nos permite aumentar o número total de alumnado do colexio nun 25% a partir de setembro", destacan desde el Ceip Virxe do Corpiño de Begonte, uno de los dos colegios del municipio chairego, sorprendidos pero también "moi contentos" por la buena respuesta de las familias a su oferta lectiva.

"Chegamos a ter anos sen novas matrículas e a día de hoxe temos 16 nenos novos inscritos para o próximo curso, o que para un colexio como o de Begonte, e máis nos tempos que estamos, é una sorpresa moi agradable", precisa el director del centro, Eliseo Real, que destaca la importancia de este hecho, ya que trae consigo "unha mellora da calidade educativa a todos os niveis e tamén máis recursos para o colexio".

Así, la primera consecuencia del incremento de matrícula, de 51 a 63 alumnos, es la creación de una nueva aula de infantil. Hasta ahora, los escolares de tres, cuatro y cinco años compartían clase, y ahora pasarán a repartirse y los de tres tendrán una unidad propia. Esto conlleva la incorporación de un nuevo profesor, que eleva a once la plantilla docente del centro.

El director del Ceip Virxe do Corpiño cree que hay varias razones para justificar esta apuesta por su colegio que han hecho familias del entorno, pero también de Baamonde, Rábade o incluso Lugo, pero destaca especialmente la labor realizada en el último año desde el centro educativo y desde el Anpa As Faias "para ofrecer unha nova visión do colexio".

"Cremos que o traballo que se está a facer gusta fóra da nosa comunidade educativa", explica Eliseo Real, que recuerda que a servicios con los que ya contaban, como el transporte escolar o el comedor, el próximo curso sumarán, con la colaboración del Concello de Begonte, el programa Madrugadores, demandado por las familias.

Además, llevan tiempo apostando por unha formación integral, complementando el trabajo en las aulas con múltiples proyectos, como los desarrollados desde la biblioteca con su mascota, Faiuco, como progatonista, que incluso han sido distinguidos por la Xunta y comprenden aspectos tan diversos como la historia o el conocimiento de otras culturas.

También han creado un espacio Maker, participan en el proyecto Digicraft, cuentan con un huerto escolar y tienen un gallinero en el patio. Otra de las novedades fue la puesta en marcha de la Escola de Nais e Pais.