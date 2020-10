El Ceip Virxe do Corpiño de Begonte estrena una nueva cocina para hacer talleres

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, participó este jueves en la inauguración de la nueva cocina del Ceip Virxe do Corpiño de Begonte, una dotación a la que el ente provincial destinó 3.500 euros a través de un convenio con el Anpa As Faias.

En el acto, en el que también estuvieron los diputados Pilar García Porto y Pablo Rivera Capón; el alcalde, José Ulla; la presidenta del Anpa, Sonia Vilasuso, y el director del centro, Eliseo Real, el presidente de la Diputación destacó el aumento de la matrícula en el centro este curso debido a la crisis sanitaria de covid-19 -cuenta actualmente con 70 alumnos- y los beneficios de una instalación que se destinará a realizar talleres de cocina, "unha actividade formativa que supón un estímulo para a creatividade, pero tamén coñecer de primeira man os valores nutritivos dos alimentos ou a importancia dunha dieta variada, o que repercute na saúde", afirmó.

Tomé reconoció el trabajo del Anpa como un modelo "da colaboración exemplar no proceso educativo" y el "sobresforzo neste inicio de curso polos trastornos e a incerteza que a pandemia provoca ás familias". "As administracións, que contamos sempre co seu traballo desinteresado, temos que ter sempre canles abertas para recoller as peticións das Anpas, dialogar e, na medida das posibilidades, dar resposta ás súas demandas", dijo.

La nueva cocina del colegio de Begonte está equipada con un horno y un microondas, una mesa de granito y un fregadero, además de un equipamiento completo de utensilios para poder desarrollar todos los talleres.

ACTIVIDADES CON TODOS. El Anpa As Faias agrupa a unas 34 familias del Ceip Virxe do Corpiño, lo que supone el 70% de las familias del centro, y fue el impulsor de esta iniciativa el encargado de darle forma y de buscar la manera de hacer de este proyecto una realidad. La idea es organizar cada mes una actividad distinta, dirigida a diferentes grupos de edad, para que todos los alumnos del centro pasen por la nueva cocina a lo largo del curso escolar, pero respetando los grupos burbuja establecidos y las medidas sanitarias actuales impuestas por el covid-19.

Los talleres de cocina estarán dirigidos e impartidos por el equipo de profesorado del centro y arrancarán ya este viernes con un taller de Samaín dirigido a los alumnos de infantil del centro.