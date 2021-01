El Ceip Terra Chá y la DOP San Simón se unen para promocionar este queso

El Ceip Terra Chá de Román, en Vilalba, acaba de diseñar, en colaboración con la Denominación de Orixe Protexida (DOP) San Simón da Costa, una campaña para promocionar el famoso queso vilalbés y, de paso, contribuir económicamente con los productores, mediante la incorporación de este producto al menú del comedor escolar del centro.

Bajo el título de O queixo na escola, o de San Simón da Costa, la idea es que las queserías que estén adscritas a la DOP suministren sus productos al colegio, que se compromete "a comprar entre cuatro y cinco quesos de un kilo mínimo por mes de curso escolar", que se emplearán para elaborar distintos platos, ya sean primeros, segundos o postres, para los 66 alumnos del centro y usuarios del comedor.

"Ya hicimos una prueba piloto, con quesos donados y resultó satisfactoria. Un día se les preparó a los niños filetes de pavo con salsa de queso de San Simón y otro una ensalada mixta con trocitos y les gustó, tuvo gran aceptación", explica José Manuel López Barrio, director del centro.

Relata además que la idea surgió de que el Ceip Terra Chá es un colegio rural que gestiona su comedor y que en Vilalba "hay un montón de alimentos de calidad, como el San Simón". "Se estaban utilizando quesos de grandes cadenas, y pensamos en que por qué no usar uno más cercano. Apostar por lo que se hace aquí y apostar por el rural, ayudando también económicamente", incide.

De ahí surgió este nuevo programa, que se pondrá en marcha en febrero y que busca "dar a conocer en el ámbito educativo» este producto vilalbés, pero también «ayudar a los queseros, darles un empujón, que se vea que el San Simón no es solo para la hostelería". "Les pareció muy buena idea, tuvo muy buena acogida. De hecho en un principio incluso no nos querían cobrar, pero no se trata de eso. Así que pactamos un precio mínimo de siete euros y máximo de diez por kilo", afirma el director.

Por parte del consello regulador, su secretario, Ángel Ramil, calificó de "moi positiva" esta iniciativa, en la que los escolares "van coñecer o producto, os queixeiros e interactuar con eles e novos pratos no menú". Así, se realizarán otras actividades como talleres o catas, las cuales "segundo as experiencias con outro tipo de alumnado, como da escola de hostalería ou de industrias alimentarias, sempre son moi proveitosas para produtores e estudantes".

ORGANIZACIÓN. La propuesta tuvo tan buena acogida que las nueve queserías participarán en ella. Cada una abastecerá al centro educativo durante un mes, empezando la lista por orden alfabético, la cual volverá al principio una vez que todas las fábricas hayan aportado su producto -si la ronda no terminó al finalizar un curso, continuará con la quesería a la que le tocaría cuando comience el próximo-. Este martes, según la previsión del centro, recibirá un correo con el listado para empezar ya con la distribución.