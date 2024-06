O Ceip Terra Chá xunta todas as áreas educativas en Mestres Gandeiros

Nerea, de quinto de primaria, e Alba, Rubén e Martín, de sexto, foron os encargados de guiar a visita da conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ao Ceip Terra Chá da parroquia de Román, en Vilalba, explicándolle o funcionamiento de cada un dos apartados nos que traballan no marco da iniciativa Mestres Gandeiros do plan Proxecta, estreada o pasado curso e ampliada este.

Alba fixo a primeira parada no galiñeiro, morada dun galo e dúas galiñas de Mos (estivo presente o presidente de Avimós, Francisco Monasterio): "Temos un calendario, cada día un curso dálles de comer, ás veces o que sobra do comedor, e mira se hai ovos, que despois levamos para a casa, e de vez en cando limpamos", di Alba, que asegura que esas pitas que viron medrar "son parte da nosa familia, especiais para nós".

Vázquez, Arias e De Salvador, con Alba no galiñeiro, onde recolleron os ovos das galiñas. C.PÉREZ

"Todos saben que a incubación dura 21 días", apunta o director, José Manuel López Barrio, que incide en que o profesorado busca relacionar este proxecto con todas as áreas educativas, xa que a través da práctica os escolares integran moito mellor os conceptos, mesmo matemáticos ou lingüísticos.

Alma e Lúa, as ovellas de raza autóctona galega do Ceip Terra Chá. EP

"Fórmanse no medio natural, traballando en grupo, e relacionándose alumnado, profesorado e familias", engade, aludindo á colaboración da comunidade educativa, achegando moitos recursos e material necesarios para desenvolver un programa que se converteu nun atractivo para o colexio, pois "un 70 ou 80%" das familias preguntan por el á hora de matricularse. Así, nos últimos anos o alumnado incrementouse, con 71 escolares este ano e 76 previstos para o vindeiro curso.

Un invernadoiro colectivo

Martín e Rubén introduciron aos visitantes (participaron tamén o delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias; o director do Instituto de Estudos do Territorio, Enrique de Salvador; a xefa territorial de Educación, Sagrario Sánchez, e o xerente da Carqueixa e deseñador do programa, Román Sánchez) no invernadoiro do centro, onde cada curso ten a súa parcela, cuxas colleitas tamén levan para a casa, aínda que este ano unha fuga das ovellas en Semana Santa reduciu os cultivos.

Martín e Rubén, no invernadoiro, onde Arias, Vázquez e De Salvador plantaron leitugas. C.PÉREZ

Nerea foi a encargada de presentar as estas últimas incorporacións, Alma (sustitúe a outra homónima, que era moi "brava") e Lúa (os nomes escolléronse por votación), de raza autóctona galega e ás que tamén atenden os rapaces, dándolles auga, pan, herba seca ou farelo.

Vázquez felicitou ao centro pola súa aposta pola concienciación dos escolares, o fomento da economía circular ou a transmisión das boas prácticas agrarias e destacou que o proxecto Mestres Gandeiros implica este curso a 14 centros, con 120 docentes e preto de 800 estudantes de todos os niveis educativos.