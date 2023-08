Ceip Aquilino Iglesia Alvariño: entre ensinanzas e recordos

Localización

Entrando a Abadín pola N-634, hai que chegar ao pobo e, case no remate da Avenida de Galicia, xirar á esquerda cara a LU-P-0107, quedando o Ceip Aquilino Iglesia Alvariño á man dereita, cun amplo aparcamento diante.

Pasado

Antigamente, o colexio contaba con educación infantil, primaria e secundaria, chegando a ter preto de 600 nenos escolarizados. Porén, agora a secundaria suprimiuse, e ao rematar sexto, os escolares teñen que ir ao instituto a Vilalba ou ao de Mondoñedo.

Residencia de maiores

Un dos edificios escolares do recinto, que está nun dos bordos do mesmo e non tiña uso, está en obras para convertelo nunha residencia de maiores, o que implicará tamén a eliminación do campo de fútbol.

Pista do colexio. D.CENDÁN

A nenez. Unha etapa na que xogar e facer amigos son as máis grandes aventuras do día a día e todo recuncho é bo para emprendelas. Un deles son os colexios, e para os veciños de Abadín, o Ceip Aquilino Iglesia Alvariño, que os acollía, e acolle, aos tres anos de idade para acompañalos ata os doce —anteriormente, ata os 18—, marcando gran parte da súa infancia e do seu crecemento. Este foi o caso de Pedro Rodríguez, que garda con moito agarimo os seus recordos no colexio.

"Poderíase dicir que entre os seus muros transcorreu unha das etapas máis felices da miña vida. A miña infancia foi unha etapa que me marcou, deixando dentro daquel neno pousos que agora rezuman no xeito de ser deste rapaz", apunta o veciño de Castromaior, á vez que confesa que "quizais foi, en parte, a felicidade que sentín naqueles anos o que me levou a converterme en mestre".

Tamén fala da xente que coñeceu e coa que fixo migas no colexio, e aos que "hoxe en día" pode referirse, "orgulloso, como amigos". Algo que lembra feliz, referíndose ao centro como o lugar no que medrou e onde medraron con el "persoas que marcan a diferencia entre vivir e sentirse vivo".

En todos os seus anos alí tamén coleccionou momentos e anécdotas. Como eran os primeiros anos, nos que chegaba a un "mundo novo", a formación do seu grupo de amigos, que "por aquela época, ben podería formar un remake de Verano Azul", ou as diversas festividades e eventos que organizaba o centro.

"As numerosas obras de teatro ou o histórico concurso que, ao máis puro estilo Pasapalabra, se organizaba todos os anos entre quinto e sexto polo Día das Letras Galegas", apunta, cualificándoos como momentos que todos os alumnos teñen "filmados e gardados como se dun tesouro se tratase".

Mención especial merecen o patio, onde hai unha pista de fútbol sala na que pasou moitas horas e o campo de fútbol de detrás dun dos edificios do recinto. "É imposible estimar o tempo que lle adiquei ao fútbol no centro", recorda, afirmando que foi este deporte o que o levou, anos despois, de volta ao recinto "co Abadín CF".