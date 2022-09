Ceip Antía Cal, 17 da familia

En 1961, unha pedagoga adiantada ao seu tempo fundaba a escola Rosalía de Castro en Vigo e entre os nomes que recibían as súas aulas figuraban os de destacados persoeiros galegos. En 2015, esa mesma mestra, Tita do Mesón, como todos a coñecían en Muras, era a que vía como o seu nome se convertía no do centro educativo do municipio onde estaban as súas raíces e boa parte do seu corazón. En 2022, o ano no que tocou chorar o pasamento dunha docente pioneira, un novo curso bota a andar no Ceip Antía Cal Vázquez, o colexio que rexistra a menor matrícula da provincia, xunto aos de Samos e de Negueira de Muñiz. Conta con 14 nenos e nenas -en breve serán 15, fronte aos doce do curso pasado- e dúas mestras.

Son unha familia de 17 membros que suma catro incorporacións neste 2022-2023. Unha delas é Julia García Quiza, que se estrea como mestra no centro. É a titora da aula de infantil -agrupa a todos os nenos e nenas de tres, catro e cinco anos- e ademais imparte as clases de Educación Física, Inglés e Música para todo o alumnado.

A nova profesora, que cada día percorrerá os 60 quilómetros que separan Cedeira de Muras, pasou por centros grandes, mais non a pilla por sorpresa o traballar nunha escola que é case unha unitaria, pois xa estivo en Ourol, "similar a este e que acabou pechando".

O centro con dúa únicas aulas, unha para infantil, con alumnos de 3,4 e 5 anos, e outra para primaria, onde non hai 1º

"Trabállase dunha maneira diferente, porque ás veces tes a todo o alumnado ao mesmo tempo e tes que adaptar para que o poida facer un de doce anos e outro de tres e que desenvolvan as súas capacidades; é moi distinto", indica, ao tempo que fai fincapé nesa "relación familiar" que se lle presupón a este tipo de centros.

"Aquí estamos todo o día xuntos e coas familias hai moita relación, somos unha comunidade educativa real", destaca Julia, palabras que ratifica Raquel Blanco López, que afronta o seu terceiro ano no colexio murés, onde é titora de primaria -ten alumnado de todos os cursos agás de primeiro-, un labor docente que compaxina coas funcións de directora, xefa de estudos e secretaria.

"Eu estou animada, con moitas ganas de traballar e de facer un bo curso, malia todo o papeleo e o cambio de lei, temos ánimos e folgos", indica Raquel, que insiste nesa conexión directa e constante coas familias -e tamén co Concello, cuxa implicación e apoio destaca-, "que fai que a aprendizaxe flúa e se cree un clima de traballo favorable».

"É moi positivo, é case como estar na túa casa", indica mentres no outro lado da balanza pon "a burocracia" e a carga de traballo que esta xera, igual que o "esgotador" que pode resultar dar clase en niveis educativos tan distintos todo a un tempo. Por iso, reclama máis profesorado de apoio a maiores da de relixión, "que nos libere de carga para atender as necesidades dos nenos" e tamén "máis axudas por parte da Administración para o funcionamento do centro".

Do que non teñen queixa é dos que se sentan nos pupitres, onde están as outras tres caras novas do Ceip Antía Cal. Unha está aínda por chegar, pois atópase en proceso de matriculación, pero as outras dúas xa participaron activamente nas dinámicas de presentación, o repaso das vacacións e os xogos dun primeiro día de clase.

ALUMNADO. A pequena Valeria, de educación infantil, inicia a súa andaina educativa acompañada por Yana, Sara, Noela, Raúl e Christian F., mentres que Bera se estrea non só na aula de primaria con Christian P., Aitana, Vega, Pablo, Yasmina, Marco e Dilan, e no colexio, senón tamén como muresa, pois acaba de chegar coa súa familia dende Guadalajara.

As docentes valoran o trato familiar mais ven esgotador atender tantos niveis xuntos e lamentan a carga borocrática

Atrás quedan os 25 alumnos por aula aos que estaba acostumada no colexio da Comunidade de Madrid ao que acudía e, polo momento, a primeira impresión é boa. "Hay muchísima diferencia al de Madrid, este es más grande y con menos niños, aquel era más pequeño que este, pero con muchos más niños", di, convertida xa nunha máis dun grupo no que non só hai raíces muresas, senón que tamén hai raíces bolivianas, andaluzas ou xermadesas.

Os veteranos destacaban ante todo a alegría por volver ver á mestra e a grata sorpresa de atopar as paredes pintadas de amarelo. "Remodelouse a aula de infantil, pintouse coa colaboración do Concello e o centro comprou os mobles", aclara a directora sobre un cambio que non pasou desapercibido.

"1º día de clases", recordaba un escrito na axenda escolar dunha das alumnas, parte do material que lles pediron dende o centro para teren organizadas as súas tarefas. Tamén lapis de cores ou rotuladores, bolígrafos, goma e unha libreta. O básico para comezar unha nova andaina educativa e cunha consigna clara: reciclar e reaproveitar todo o posible. Porque como moi ben sabía Antía Cal e tamén saben agora no colexio que honra a súa memoria, a educación vai moito máis alá das páxinas dun libro de texto.