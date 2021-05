2-2. El CD As Pontes empata de penalti al final de un duelo en que mereció más

La falta de acierto en las áreas, tanto a nivel defensivo como ofensivo, condenó una vez más al CD As Pontes a no llevarse los tres puntos. Esta vez logró un trabajado punto en su visita al Ribaadumia, en un partido en el que siempre fue a remolque en el marcador pero en el que tuvo numerosas ocasiones claras de gol que no fue capaz de materializar.

Ficha técnica

2.- Ribadumia: Roberto Pazos, Diego Abal, Fran Matos (Brais, min 58), Javi Domingo, Pablo González, Giráldez (Cheri, min 75), Óscar Iglesias, Álex Fernández, Carlos (Diego, min 85), Fran Fandiño (Santi, min 85) y Charles (Miguel Vázquez, min 75).

2.- As Pontes: Brais, Ramil, Mitogo (Rubén Pardo, min 73), Óscar Martínez, Breijo (Borja Pita, min 58), David García, Pablo Fraga, Vilela (Quique, min 73), Del Río, Moya e Iñaki.

Goles: 1-0, m.18: Fandiño. 1-1, m.29: David García. 2-1, m.47: Fandiño. 2-2, m.83: David García, de penalti. Árbitro: Álvarez Calderón, de la Delegación de Vigo. Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Giráldez, Carlos y Óscar y a los visitantes Dani y Moya. Expulsó a Santi, que vio la segunda tarjeta con el encuentro finalizado. Incidencias: partido correspondiente al inicio de la segunda vuelta de la fase por la permanencia, disputado en A Senra.