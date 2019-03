El CD As Pontes condena los insultos racistas al árbitro en Viveiro

El CD As Pontes ha publicado un comunicado en el que condena los hechos acaecidos el pasado domingo en el partido de juveniles que enfrentó a su equipo en esta categoría con el Viveiro CF en tierras mariñanas, así como todo tipo de racismo en el fútbol.

EL club manifiesta "a súa mais sincera e rotunda condena, así como a súa total repulsa ante calquera conduta de xenofobia" y lamenta los insultos y descalificativos de un sector de sus hacia el colegiado por ser de etnia gitana.

El CD As Pontes insiste que entre sus futbolistas hay "persoas das máis diversas procedencias, razas ou confesións relixiosas" y que además fomenta "o fair play no deporte" y que a lo largo de los años ha recibido diversos "premios e mencións á deportividade", precisamente por obrar en favor de estos valores.

Por último, a pesar de no poder "constatar de xeito fiable" a participación directa de persoa relacionada coa entidad nos feitos que se veñen publicando", el club insiste en su condena y presenta "as súas máis sinceras desculpas na medida que puidera ter relación cos mesmos ao colexiado" por estas "condutas individuais, ocasionais e excepcionais" que "non representan en ningún caso nin o comportamento nin o sentir do clube e da súa afección", concluye.