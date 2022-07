Sortear un coche pode ser ata algo común. Sortear mil, xa non o é tanto. Ata o de agora, pois o Club Deportivo Castro, no canto da típica rifa para unha viaxe ou un televisor, decidiu cambiar a fórmula e darlle á xente a opción de gañar mil vehículos. Porque se toca un, tocan todos. O único requisito é que o número impreso na papeleta coincida co do Gordo do Nadal.

As esperanzas estarán postas no 17.628, o número escollido polo club de fútbol de Castro de Ribeiras de Lea para este particular desafío á fortuna. Eles mercaron a lotería para o 22 de decembro con ese número mais, no canto de vender o número, fixeron un total de mil rifas, que se poden adquirir por dez euros a partires desta semana e ata que se esgoten. E cada unha delas equivale a un turismo Volkswagen Golf Life 1.5 TSI de 130 cabalos.

"Xogamos 180 décimos que, de tocar, serían ao redor de 33 millóns de euros, xa con desconto de Facenda feito", explica o presidente do CD Castro, José Antonio Madarro, sobre unha recompensa económica que dá para cubrir o gasto que suporía adquirir todos eses vehículos, que se entregarían xa matriculados e con todos os trámites cumprimentados. "O único que ten que pagar o agraciado é o seguro", indica Madarro, que apunta que incluso haberá ao redor de media ducia de cores para escoller.

A compra de 180 décimos do número permitiría mercar os turismos

A iniciativa é posible grazas ao acordo acadado con talleres Méndez, un concesionario de Castro, e a unha idea xurdida hai xa anos, cando o hoxe presidente do club organizaba as festas patronais.

"Un rapaz que viñera para comprar o campo da festa faloume de facer un sorteo así, que o vira nalgún sitio, dicíame que era un bombazo", lembra. Daquela non estaba moi convencido, mais a idea quedou aí, gardada, e acabou por preguntar se algo así se podía facer ou se nin sequera era legal: "Falamos coa xestoría e díxonos que non había problema, así que lle demos para diante", precisa. Xa quixeron poñer en marcha a iniciativa o ano pasado, pero non poideron por falta de tempo, así que deste non podía pasar.

Madarro asegura que a idea está espertando interese, ata o punto de que xa teñen máis dun cento de rifas encargadas. "Xa hai quen nos di que 1.000 son poucas, que teriamos que facer 2.000, pero está ben así, para probar", indica, e avanza que serán os integrantes do club os que se encarguen de vendelas. Ademais, queren que tamén se poidan comprar online, por se as quere algún seareiro de fóra.

Ademais do número para este sorteo, o CD Castro tamén repetirá a fórmula de anos anteriores, no que adquire un número íntegro da Lotería de Nadal.