CC.OO. critica os últimos despidos na residencia de Castro

O comité de empresa da residencia de maiores de Castro de Ribeiras de Lea vén de criticar os últimos despidos efectuados pola nova firma adxudicataria do servizo, CK Sénior, ao defender que serían "improcedentes".

"Á traballadora social despedírona acusándoa de que non cumpría cos horarios, nin cos obxectivos ademais de por unha suposta baixa de rendemento, pero non lle permitiron que se defendese nin que fixese uso do seu dereito de audiencia", explican dende o comité, indicando que a propia empresa xa tería recoñecido a improcedencia do despedimento.

Uns días despois tamén prescindiron da auxiliar administrativa que se atopaba "de baixa", explican, indicando que ante "unha situación deste calibre" decidiron transmitir todo "o apoio" ás dúas traballadoras que levaban máis dun ano prestando servizo á anterior empresa adxudicataria.

"En agosto deixou a concesión e foi en novembro cando á nova firma xa non lles valen. Á traballadora social tiveron que reemprazala, polo que entendemos que foi algo premeditado, e a marcha da administrativa podería considerarse unha decisión empresarial, pero o despido será previsiblemente nulo por atoparse de baixa", din dende o comité, que recalca que non son os únicos problemas no centro.

O colectivo de enfermeiras xa denunciou en xuño a falta de persoal, unha situación que se "agravou" durante o verán.

"En agosto houbo quendas nas que só había seis persoas para atender a 172 usuarios", aseguran, precisando que a situación comezou a normalizarse "e xa volve haber cinco enfermeiras, médico e contratáronse novos xerocultores".

Pese a iso, denuncian que é un sector "na que a sobrecarga de traballo e os riscos laborais" provocan un "ausentismo" moi importante, e que aínda segue a ser un servizo "deficitario".