El CB As Pontes apuesta por aumentar su estructura

Con 30 años de historia a sus espaldas, el Club Baloncesto As Pontes ya es todo un referente a la hora de promocionar este deporte entre los más jóvenes, contando con una estructura centrada en las categorías inferiores y con la esperanza de poder retomar en breve el proyecto de tener también un equipo sénior.

Pese a que en la campaña 20-21 la entidad pontesa no salió a competir y a que en la presente temporada se ven limitados en cuanto a organización por la falta de pabellones en el ayuntamiento —el municipal continúa inutilizado debido a las obras de reforma que se están realizando en él—, el CB As Pontes goza de buena salud en cuanto al número de integrantes, ya que de rondar los 60 en años anteriores actualmente cuenta con 75 jugadores.

Y todo esto pese a contar con menos equipos que en otras temporadas. "Todos los años teníamos siete u ocho equipos. Lo habitual era que hubiera dos de categoría baby, dos preminis, dos minis, un infantil y un cadete. El número de jugadores más o menos viene siendo el mismo, pero así estaban más repartidos. Esta temporada solo tenemos cinco equipos, uno en cada categoría, por los problemas que hay con los pabellones, ya que es muy difícil cuadrar los horarios para entrenar y jugar todos los equipos y los clubs de As Pontes", explica Julián Permuy, coordinador del club.

Todos ellos son mixtos y compiten en Segunda División, en el grupo de Ferrolterra, excepto el infantil, que lo hace en el grupo Ferrol-Lugo. Precisamente este equipo acaba de conseguir clasificarse para disputar la fase de ascenso a Primera División.

En cuanto a los entrenamientos, esta temporada se distribuyen en dos días a la semana, a los que se suman los sábados en el caso de que no haya competición —si hay jornada liguera, solo hay dos entrenamientos esa semana, de hora y media cada uno—. Esta rutina de preparación no la siguen los jugadores de categoría baby, que solo tienen dos sesiones.

"Cada equipo, como mínimo, cuenta con un entrenador y después hay unos segundos entrenadores que echan una mano en el club", explica Julián Permuy, que ve en la escasez de técnicos un problema a la hora de mejorar la estructura del club.

En este sentido, señala que un objetivo en el que está trabajando el CB As Pontes es en el de que vuelva a contar con un equipo sénior, una categoría en la que el club tuvo representación varias temporadas, pero no actualmente. "Si todo sale bien, saldrá otra vez el sénior. Por lo menos dar la oportunidad de que los chavales puedan seguir jugando aquí, y para las chicas, por ejemplo, hay un equipo en Vilalba", comenta el coordinador del CB As Pontes.

Pero esto no es lo único que tienen en mente de cara a la próxima campaña, sino que confían en que, para entonces, puedan contar con el mismo número de equipos de categorías inferiores que tenían anteriormente.

Guillermo Torres y Carmela Permuy. EP

CON FUTURO. La apuesta por la cantera siempre da sus frutos y, de vez en cuando, alguno de ellos sobresale incluso algo más. Es el caso de Guillermo Torres Romero y Carmela Permuy Gómez, integrantes del CB As Pontes que, además de jugar en el club pontés, compiten por un convenio de vinculación en otros equipos de superior categoría. Y además, están firmando una temporada llena de logros y buenas noticias, participando incluso en competiciones a nivel nacional.

Guillermo tiene 14 años, lleva desde los cuatro practicando este deporte y es infantil de segundo año. Además de en As Pontes, juega en el Maristas de Lugo, con el que está completando su tercera temporada. Del club que lo vio nacer como jugador de baloncesto destaca el "buen ambiente que hay entre la gente y el buen nivel para empezar en este deporte". Respecto a la presente campaña, Guillermo reconoce que es "muy complicada, ya que es difícil poder estar jugando con dos equipos a la vez y los rivales son de buen nivel".

A esto se le une que tuvo entrenamientos con la selección gallega, lo que le permitió acabar formando parte de ella para participar en el campeonato de España por autonomías de las categorías cadete e infantil, donde el combinado autonómico consiguió un meritorio cuarto puesto.

Además, disputó la Mini Copa del Rey, en la que juegan los equipos infantiles de los que compiten en la ACB. Por ello, Guillermo fue convocado por parte del Breogán para jugar con ellos en la fase previa de dicha competición, donde no pasaron de ronda. "También tuve que entrenar con el Breogán. Todo esto complicó que pudiera ir a partidos de Liga y no me permitió estar en todos los que quisiera haber estado", reconoce.

Por otro lado, el jugador pontés también tiene opciones de ir al campeonato de España de clubs con el Maristas de Lugo.

Su compañera Carmela tiene un año menos y es infantil de primer año. Lleva ocho años jugando al baloncesto, todos ellos en el CB As Pontes, pero actualmente, y desde las dos últimas temporadas, también juega vinculada al Baxi Ferrol de Primera División, con el que acudió recientemente a Valencia para disputar la Mini Copa de la Reina.

Por otro lado, también está siendo convocada por la federación gallega para participar en los puntos de control (PDC) o concentraciones de lo que sería la selección autonómica.

"Esta tempada para min está sendo a mellor que tiven. Levo dous anos adestrando catro días á semana e xogando dous partidos a fin de semana. Ese esforzo tivo a súa recompensa este ano, xa que disputei a Mini Copa da Raíña en Valencia co Baxi Ferrol e fun convocada ao PDC autonómico feminino do ano 2009 pola Federación Galega de Baloncesto (Fegaba)", explica Carmela, que también habla maravillas de la entidad en la que empezó a formarse en esta disciplina. "O que máis valoro é o compañeirismo, os valores e a igualdade que se inculcan no club, así como a importancia de que todos sexamos un equipo", asegura.