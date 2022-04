El CB do Lea de Castro sella un histórico regreso a la competición liguera

Volver a conectar entre sí, recuperar sensaciones, jugar al baloncesto y divertirse eran las directrices del espíritu con el que las jugadoras del CB do Lea de Castro afrontaban su regreso a la competición, tras el parón de más de año y medio debido a la pandemia de covid-19, en la actual temporada. Pero la campaña 2021-2022 traía además una agradable sorpresa: un inesperado, pero merecido, título de Liga en el grupo norte de Segunda División femenina de baloncesto.

Este logro además es histórico, ya que el conjunto chairego nunca había logrado un primer puesto, aunque un par de veces se había quedado a las puertas, en la segunda plaza, y en los últimos años era un fijo de la zona alta de la clasificación.

"No inicio da competición non partiamos co obxectivo de gañar a Liga. Só ir a por todas, porque somos moi competitivas, pero sabiamos que sería unha tempada de transición e recuperar sensacións", explica Tania Fernández Lombao, capitana y presidenta del CB do Lea.

Y es que volver a empezar a competir fue una decisión que se tomó con calma. Una vez salieron los plazos de inscripción, el club valoró qué hacer. "O primeiro foi ver se seguiamos enchufadas, conectadas, non só para xogar, senón tamén para levar a xestión administrativa do club. Unha vez que vimos que todas ían dicindo que si, tanto as veteranas como as máis noviñas, que levaban dous, tres ou catro anos con nós, para sacar equipo, atopámonos con once xogadoras en agosto, e parecíannos as suficientes. Ademais, había o compromiso de todas de implicarse ao máximo na medida do posible. Así que en setembro formalizamos a inscrición e vimos que a maioría dos equipos tamén fixera o esforzo, así que eramos vellos coñecidos", relata Lombao.

La competición del grupo norte de Segunda División contó con nueve equipos —entre ellos, el recién creado Cook CB Terra Chá de Vilalba— y todavía finaliza este fin de semana, pero el CB do Lea descansa en las dos últimas jornadas y ya certificó su título de campeón en su último partido. De los 16 que disputó, ganó 13 y solo perdió tres, logrando el margen suficiente para asegurar el primer puesto aún teniendo que descansar.

El CB do Lea todavía tiene por delante otro reto ilusionante, que es el de jugar la fase de ascenso a Primera Autonómica. Para ello, tendrá que afrontar una eliminatoria contra el segundo clasificado del grupo sur, que todavía está por definirse. La ida será el fin de semana del 30 de abril y 1 de mayo y la vuelta, el del 7 y 8, en Castro de Ribeiras de Lea. Quien gane, subirá de categoría.

"Deportivamente, imos a por todas, a gañar. Pero é certo que despois debemos facer un exercicio de reflexión e ver se somos capaces de afrontar o ascenso desde o punto de vista administrativo e económico e tamén desde o deportivo. Temos xogadoras que viven en Vigo, Santiago, A Coruña, Foz e Lugo e o máis difícil é xestionar os adestramentos e os desprazamentos", reconoce la presidenta del club chairego.

Continuidad e incorporaciones

El proyecto actual del CB do Lea, nacido en 2012, busca por un lado mantener el equipo actual y dar continuidad a las jugadoras que hay, pero también buscar nuevas. Por un lado, motivando a chicas de la zona a ir a entrenar con ellas y, por otro, a través de convenios con otros clubs para buscar fórmulas de vinculación.