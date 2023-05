Catro que valen por 40

Corría o ano 1983. Tres mociños vilalbeses que tiñan once e doce anos e colaboraban na revista do colexio decidiron que querían publicar o seu propio xornal. Si, querían seguir a estela dos ilustres xornalistas vilalbeses e daquelas cabeceiras que converteran a capital chairega nun referente, mais, ante todo, querían emular a un dos seus grandes ídolos, Lou Grant. E así foi como Paulo Naseiro e os irmáns Moncho e Mario Paz editaron o seu propio periódico, A Voz de Vilalba.

"Se fosemos agora nenos, cos medios que hai...", pensa Mario, o máis novo daquel trío de intrépidos xornalistas que durante máis de tres anos se mantivo na rúa cunha periodicidade variable con páxinas grapadas, escritas á máquina por eles mesmos. "Marcou a miña traxectoria e creo que a de todos, a impresión que me quedou é que na vida hai que facer cousas", asegura Mario.

"Foi unha das maiores aprendizaxes vitais, onde nos enfrentamos a un mundo case adulto, había que editalo, financialo, buscar suscritores...", coincide Paulo sobre unha experiencia que "nos preparou moito para o futuro". E quen lles ía dicir daquela que o seu soño infantil acabaría tendo unha edición facsimilar e se podería consultar na Biblioteca Nacional?

Con Manuel Fraga, en 1983. EP

A esa obra de 2007 seguiuna en 2008, cadrando cos 25 anos do lanzamento do xornal, o rexurdimento da cabeceira en formato dixital. Nacía así un "espazo de liberdade", con cabida para todo tipo de textos, "sen que houbese unhas normas ou unhas seccións moi definidas", di Mario.

"Sorpendeunos a nós mesmo que había xente que non coñeciamos de nada interesada", engade, mentres que Paulo fai referencia a un "listado de participantes excepcional para un medio dixital, local e modesto".

Baldo Ramos deseñou as portadas para cada un dos libros, editados polo Iescha

Corenta anos despois de que iniciasen a súa aventura xornalística, esta nova etapa virtual da cabeceira toca agora á súa fin. "Despois de 15 anos, démonos de conta de que o formato está esgotado", detalla Mario. "Queda unha certa tristeza, pero tamén a sensación de ter participado nun proxecto moi bonito e de dar cabida a moitas voces", completa Paulo sobre un proxecto que os marcou moito, "tanto na primeira etapa como nestes últimos 15 anos de publicación dixital".

E por iso non podían dicir adeus sen máis e que todo ese traballo se perdese na inmensidade da rede, polo que falaron co Iescha da posibilidade de rescatar algún escrito e de publicado en papel. "Pareceulles unha idea marabillosa", detalla Mario sobre unha receptividade cuxos froitos, tras meses de traballo, verán a luz este venres, ás 20.00 horas na casa da cultura de Vilalba, nun acto no que intervirán o xornalista Baruk Domínguez e a presidenta da entidade, Marisa Barreiro.

"Son catro libros metidos nun estoxo, é un traballo en maiúsculas do Iescha", explica esta última sobre unha publicación que ve coma "unha xoia", con cadansúa ilustración de Baldo Ramos nas portadas, e que axudará a que perduren "artigos que doutra maneira non se ían conservar".

A presidenta do Iescha Marisa Barreiro e o xornalista Baruk Domínguez presentarán as obras

Destes catro novos volumes da Biblioteca Chairega, o número 31 recolle unha escolma dos artigos publicados por Paulo Naseiro, titulada Baixo a pradia e con limiar de María Xosé Lamas. O 32, Como rematar cos libros dunha vez por todas, contén unha selección dos textos de Mario Paz, prologada por Helena Villar Janeiro, e o 33 ofrece as Pílulas de vendimario de Moncho Paz, co Abecedario de Pilar Maseda e de Iria F.Crespo e cun Obituario de Miguel Barrera –cada un escribiu un novo texto a xeito de despedida, mais Moncho encomendoullo a Miguel–.

O 34, Outras voces, con limiar de Marisa Barreiro, é unha escolma de 40 artigos de 33 autores que colaboraron coa edición dixital da Voz de Vilalba nestes 15 anos.

Catro olladas ao pasado que perduran e 40 anos de vida para aprender, lembrar e seguir. Como di Moncho Paz: "Calquera tempo pasado foi peor. Eu son de ollar cara ao futuro, en harmonía coa paisaxe da Terra Chá: un eco, un espazo, un ar…".