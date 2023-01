Catro olladas ao redor de Fraga

Hai un único Manuel Fraga Iribarne, nado en Vilalba hai cen anos, o 23 de novembro de 1922, e finado en Madrid fai hoxe xusto once anos, o 15 de xaneiro de 2012. Catedrático de Dereito e político fundador de Alianza Popular, que daría paso ao Partido Popular, ministro de Información y Turismo na ditadura franquista e de Gobernación con Arias Navarro, un dos sete pais da Constitución de 1978, e que presidiu a Xunta de Galicia entre 1990 e 2005.

Mais hai tamén tantos Fragas como persoas o trataron ou o estudan. E catro desas olladas ofrecéronas este venres en Vilalba os políticos populares Xesús Palmou e Agustín Basamonde, o ensaísta Antón Baamonde e o historiador Lourenzo Fernández, no coloquio organizado polo Iescha baixo o título Manuel Fraga Iribarne, na luz e na sombra, moderado polo xornalista Baruk Domínguez.

"É a figura política da dereita española máis importante da segunda metade do século XX" e "é a persoa que modelou a autonomía galega" son, para o vilalbés Antón Baamonde, dous feitos "obxectivos, que moi poucos poderían discutir". Así o aseguraba nunha intervención na que falaba de Fraga como "un home de Estado", aludindo ao seu pasado como "azul, do movemento" e preguntándose como fora posible que "o home máis representativo do réxime fose derrotado pola UCD".

Facía así fincapé nunha das cuestións que abordaron os presentes, que foi o pouco peso que tivo o político na Transición, poñendo sobre a mesa a posibilidade de que se debese á súa implicación no goberno de Arias Navarro. Aceptar o cargo, coincidiron, puido pasarlle factura, mais tamén puxo de manifesto, como destacaba Agustín Baamonde, "a capacidade que tivo sempre de levantarse sobre os seus propios fracasos".

Nun repaso da súa traxectoria, incidiu na "cultura do esforzo, do mérito, do traballo, da disciplina"» que sempre caracterizou a quen cualificou como un "aldeano listo" do que non se pode pór en dúbida o seu "cariño por Vilalba", un lugar no que, como recoñecía, "non é nada fácil falar de Fraga", onde deixou unha "pegada fortísima", tanto por aqueles que senten "devoción" por don Manuel, como polos que o consideran "o seu inimigo referencial".

Lembraba tamén Agustín o seu "carácter forte", mais descartando que fose o equivalente dunha persoa autoritaria. Este é xusto un dos estereotipos que quixo corrixir Xesús Palmou. Así, reseñou o labor de promoción turística sendo ministro na ditadura e a retirada da censura previa, ademais da decisión de facer público o escándalo Matesa en lugar de abordalo en privado, o que "provoca o seu cese". Rexeitou tamén a visión del como centralista, incidindo en que Galicia se converteu "na súa única tarefa e paixón política" e no seu traballo en "defensa da identidade galega".

"A modernización económica de Galicia é indiscutible no seus 16 anos de goberno", aseguraba Palmou, repasando teimas do expresidente galego, das que hoxe algunhas son realidade, coma a convicción de que as comunidades autónomas tiñan que participar nas decisións da UE e outras, coma a reforma do Senado, seguen sendo temas pendentes. E quixo deixar constancia tamén de que "a traxectoria política, a honradez, o compromiso ético e a solvencia intelectual" de Fraga convérteno, ao seu xuízo, "nun dos galegos senlleiros do século XX".

Fronte ás intervencións dos que coñeceron e trataron a Fraga, Lourenzo Fernández falou dende a "distancia" que lle permite o non ter relación con el. O historiador analizou a figura dun "político notable", malia a formarse nun "réxime infumable", definíndoo como "adaptativo, cunha grande visión estratéxica e con ideas", que soubo modelar a imaxe que quería transmitir de si mesmo e ver o poder da opinión pública.

Tamén aludiu ao legado de conseguir xuntar toda a dereita, "aí está o PP", e o "enorme esforzo" que tivo que facer para que o galeguismo o aceptase en Galicia. Fernández deixou tamén unha pregunta: por que, co peso histórico que todos lle recoñecen, aínda non hai unha biografía sobre Manuel Fraga Iribarne, coas súas luces e as súas sombras?