Catro décadas de loita veciñal en Muimenta

Falar de Muimenta é facelo de unión, compromiso, comunidade, loita... Verbas que tamén están intrinsecamente relacionadas cunha das entidades máis lonxevas da provincia, a asociación cultural e veciñal Aquilino Iglesia Alvariño, que vén de conmemorar catro décadas de vida cunha festa a carón do pai Miño na que se deron cita máis dun cento de comensais, e que incluíu ademais unha exposición fotográfica de repaso destes históricos anos de loita veciñal.

Exposición conmemorativa dos 40 anos do asociación. M.MANCEBO

Aínda que formalmente a entidade se constituíu a comezos dos anos 80, o movemento veciñal que continúa vivo detrás iniciouse moito antes, grazas ao espírito combativo duns homes e mulleres que non podían mirar cara a outro lado ás carencias da súa parroquia, e que pelexaron sen descanso por conseguir que se fosen cubrindo.

Así o lembra Manuel Vila, o primeiro presidente de Aquilino Iglesia Alvariño —neses inicios estaban na directiva José Luis Vila, como vicepresidente; José Antonio Fernández, como secretario, e como vogais: José Daniel López, Luis María Jove, Jesús Armando Rodríguez, Eladio Buide, Antonio Anllo, Avelino Maseda, Álvaro Engroba e Roberto Parga—, quen recorda que xa "na época predemocrática" se uniron "para mover cousas".

Unha das primeiras reivindicacións chegou no ano 1975, cando os pequenos da parroquia foron repartidos entre os colexios de Castro de Rei —os que vivían na zona urbana— e Cospeito —os do rural—. "Non estabamos de acordo con esa división, separaban os nenos da mesma parroquia e con iso facían que xa nin se coñecesen", conta Vila, que rememora que o primeiro fito acadado foi poñer en marcha unha pequena escola infantil —adecuaron eles mesmos o inmoble—, para ver cumprido o soño definitivo coa apertura do colexio de Muimenta en 1991.

Protestas en 2015, pendindo que se mantivese o médico. EP

Pero ademais de loitar no eido educativo, dende a asociación Aquilino Iglesia Alvariño promovéronse moitas outras pequenas revolucións durante estes 40 anos, que foron situando pouco a pouco no mapa unha vila á que as administracións "sempre lle deron as costas", di Vila.

"Tivemos que sortear moitas trabas, máis que axudas puxéronnos moitos obstáculos", afirma o primeiro presidente, orgulloso de que a implicación dos veciños fose clave para o desenvolvemento de Muimenta.

Así, a través do seu traballo "inxente" e "intenso" lograron situar en terreos que pertencían aos montes comunais —e que foran ocupados por veciños, aos que tiveron que convencer para marchar— o colexio e o parque infantil.

Tamén abriron unha biblioteca onde hoxe está a casa da cultura, levantaron o centro de saúde —con dúas plantas para crear un local social—, adquiriron os terreos da área recreativa Ribas do Miño —onde se celebra dende 1993 a Festa do Río e dende hai catro anos o Festival Pozomouro— e mesmo impulsaron as primeiras edicións da Moexmu, unha das citas gandeiras máis importantes e que segue a ser un referente en toda Galicia.

Entrega de agasallos aos maiores, no Nadal de 2005. EP

Despois de todas estas conquistas, ás que se sumaron a recuperación de festas tradicionais como o Entroido ou o Magosto, a visita dos Reis Magos e a promoción de actividades culturais e de ocio, Vila aínda lle resta importancia ao seu labor, xa que defende que todo o que se fixo durante estes anos "é case máis un deber" na procura "da comodidade" do lugar no que un vive.

E é que en Muimenta os veciños levan no seu ADN ese sentimento de pertenza e de comunidade, como tamén refrenda Pepe da Gloria, que estivo implicado na directiva da entidade, da que foi presidente, desde os seus comezos e ata hai poucos anos.

"Muimenta é un pobo novo, ao que chegaron xentes de moitos sitios que tiñan inquedanzas, iso foi o que fixo brotar ese movemento veciñal", explica Pepe, que valora tanto ou máis a conquista de servizos como que estes se mantivesen no tempo. Tamén con loita.

Nese sentido, a entidade Aquilino Iglesia Alvariño, arroupada polo resto das que foron nacendo na vila e coas que non hai ningunha rivalidade, senón todo o contrario —o apoio é constante—, capitaneou protestas para manter o médico no centro de saúde ou o servizo de autobús, mobilizacións que demostraron que cando en Muimenta hai que unirse só fai falta alzar un chisco a voz.

Curso da asociación Aquilino Iglesia Alvariño, no seu local social, en 2011. EP

Pero non só a vila tivo que sortear atrancos, tamén a asociación viviu momentos "de desánimo" ao longo da súa historia, segundo recoñece Pepe, que cre que se foron superando sen dificultade e hoxe, cunha directiva renovada e repleta de caras novas, o futuro é moi esperanzador.

"Temos implicados os netos e bisnetos daqueles que empezaron o traballo, un grupo no que había xente maior e tamén nova, unha mestura perfecta entre ilusión e experiencia", reflexiona Pepe, quen defende que o interese das novas xeracións por continuar co legado ten moito que ver con esa semente que se foi plantando a través daquelas actividades pioneiras que organizaba a asociación, que ás veces cubría tamén o papel do que hoxe son as Anpas.

Excursión organizada pola asociación Aquilino Iglesia Alvariño hai dúas décadas. EP

"A través dos cursos e das propostas culturais transmitíronse valores fundamentais. Todos eses rapaces foron mamando dese movemento cultural e participativo", engade Pepe, quen desexa unha longa vida a Aquilino Iglesia Alvariño.

Un soño compartido coa actual presidenta, Delia Basanta, quen asumiu o cargo despois da pandemia e continúa traballando xunto aos seus compañeiros para facer de Muimenta un lugar mellor e máis agradable, con todo tipo de propostas e actividades.

"Notamos que dende a pandemia á xente cústalle un pouco máis saír da casa. E despois de tantos anos tamén é difícil escoller unha actividade que non se fixera nunca", di Delia, que a nivel persoal lle gustaban as multitudinarias excursións que se organizaron durante moitos anos.

"Era o xeito de saír. Se eu dicía que ía, animábanse miña nai e miñas tías. Recordo fotos nas que case non colliamos todos", conta orgullosa sobre esa unión que se trasladaba da loita á diversión.

E nese sentido, tamén os tempos foron cambiando. Antes sobraban mans para facer as cousas, e agora optan, por exemplo, por encargar un cátering para a Festa do Río. "A xente que antes traballaba valórao, agora podemos desfrutar todos", sinala a presidenta, nesa nova forma de facer as cousas, na que nunca faltan as actividades de sempre e novas iniciativas que agroman a carón da asociación.

Limpeza no río. EP

É o caso do Festival Pozomouro, unha proposta na que hai moitos novos implicados, unha xeración "que moitos envexamos", di Delia, e que coas súas iniciativas seguirá construíndo o futuro desa Muimenta unida e combativa.

Máis de 200 familias asociadas

Muimenta é unha parroquia que pertence ao concello de Cospeito e que conta actualmente con 792 veciños, segundo os últimos datos do Instituto Galego de Estatística (Ige). Máis de 200 familias deste núcleo están asociadas a Aquilino Iglesia Alvariño. "Hai ademais unha porcentaxe alta de xente que nunca foi socia, pero que si accede a algunha das actividades que promovemos", explica Delia Basanta.



Actividades

Actualmente, está en marcha unha actividade fixa os venres pola tarde diante da igrexa vella —templo que tamén foi recuperado polos veciños, segundo recorda Manuel Vila, que indica que neste caso a maioría eran xubilados que estiveron traballando "máis de 100 días sen cobrar, o que é de eloxiar"—. Trátase dunha sesión de ximnasia de mantemento que ten moitos adeptos.



Fixos do calendario

Son case un fixo do calendario de actividades da asociación Aquilino Iglesia Alvariño as propostas culturais como obras de teatro ou os cursiños de gancho, as charlas informativas e a Festa do Río, que vén de celebrar esta pasada fin de semana a súa 30ª edición. Ademais, teñen un detalle para os seus socios cando chega o Nadal, promoven algunha que outra excursión, organízanse para limpar a área recreativa ou visitan os centenarios, como aconteceu o pasado ano cando chegou aos 100 Benjamín Parga.



Outras propostas

A entidade tamén organizou outras iniciativas ao longo da súa historia, como unha Feira de Época que sumou varias exitosas edicións.