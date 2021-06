Unha comarca con catorce ríos e unha afección

Ata o 31 de xullo, dende unha hora antes do amencer ata unha hora despois do solpor, os afeccionados á pesca fluvial poden acudir ás masas de auga nas que a Xunta autoriza esta práctica, tanto libres coma en coutos. As case 2.000 persoas que contan con licenza esta tempada poden gozar en 14 ríos das comarcas de Terra Chá e de Meira e nas Pontes.

Vilalba ten o maior número de permisos, con 453, seguido das Pontes (341), Castro de Rei (239), Guitiriz (210), Cospeito (196), Begonte (147) e Abadín (107). Muras, con 23, é onde menos se expediron, superado por Pol (32), Meira (41), Ribeira de Piquín (46), Xermade (62) e A Pastoriza (67).

Moitos destes pescadores están integrados nas cinco sociedades da zona: Río Ladra, Río Parga, Rodeo, Amigos do Miño e A Venatoria. Todas elas, ademais do CIT da Pontenova (en Ribeira de Piquín), colaboran coa Xunta na conservación dos coutos de pesca.

E se hai unha captura estrela na volta, esa é a troita, con 14 coutos nunha decena de ríos que suman 117,18 quilómetros: 112,9 para a pesca clásica e tres deles con zonas sen morte —dous quilómetros no Rodil, 1,8 no Ladra e 0,48 no Parga—. A eles súmanse 33,47 quilómetros totais de tramos de pesca libre sen morte : Anllo (4,2 quilómetros), Azúmara (7,6), Eume (4,1), Madalena (2,3), Miñotelo (7,9), Miño (0,47), Rodil (2,8), Támoga (0,8) e Trimaz (3,3).

O número de capturas por xornada e persoa é de catro ou seis troitas, segundo o couto, e aínda que se pode fixar un número distinto de permisos en día laborable ou festivo, o único da zona onde se aplica é no das Pontes, no Eume, con sete en laborables e 19 en festivos. No resto, van dos oito do couto de Muras, que é ademais o único que permite capturas dun mínimo de 17 centímetros —nos outros son de 19 ou 21—, aos 35 do río Ladra no couto de Begonte.

REO E SALMÓN. Aínda que a troita sexa a gran protagonista da pesca na zona, non é a única que se pode capturar. As augas do Eo en Ribeira de Piquín, dende a pasarela da Volta da Teixeira e ao longo de 52 quilómetros ata a zona da desembocadura, son unha das 21 masas salmoneiras de Galicia.

O reo tamén ten o seu oco no Eume, en 13 quilómetros que chegan á presa do encoro pontés, e no Sor, que ten 43 quilómetros, con afluentes incluídos, dende o seu nacemento entre Muras e As Pontes ata o límite superior do couto de Ribeiras (Mañón e O Vicedo).