Cada poucos días, Félix Villares volve a Belesar, a onde naceu, á igrexa na que se ordenaba en 1971 e que leva dende 2006. Asumía tamén daquela a parroquia de Distriz e, ao pouco, a de Soexo, ás que fai un ano sumou Tardade, Codesido, Gondaísque e Cazás. Poderíase pensar que é traballo dabondo, pero é só unha pequena parte do quefacer dun crego que foi rector no seminario mindoniense, vicario ou delegado de Patrimonio da diocese, na que segue a ser chanceler secretario xeral. A este cometido, e ao de encargarse do arquivo diocesano, engadiu o de deán da catedral de Mondoñedo.

Como viviu este nomeamento?

Levo case 20 anos sendo coengo, a maioría como secretario do cabildo, pero non contaba con isto. Elixíronme —hai dez coengos en activo, que son os que votan—, aínda que eu lles digo que se equivocaron, polos anos que teño. É un servizo máis que che piden prestar e mentres teña forzas e poida, fareino, igual que no arquivo e na secretaría, dende a que se levan os nichos, que dan traballo.

Que lle dixo o seu predecesor, que levaba xa 15 anos no cargo?

Felicitoume e díxome que contase con el para colaborar en todo o que puidese, e así o esta facendo.

Que se sente ao ser responsable dunha catedral con tanta historia?

Abrumado é a palabra que o define, pero cólloo con ilusión. Hai un equipo de catro persoas, o fabriqueiro, o secretario, o perfecto de liturxia e eu. O deán é o que representa oficialmente ao cabildo e á catedral, tanto civil como eclesiasticamente. O principal é o culto, hai que procurar dignificalo e, como dixen na toma de posesión, a catedral debe ser o espello no que se miren as parroquias todas da diocese. O deán tamén é o responsable cultural e ten que coordinar as actividades da catedral. Estamos coa programación de Nadal e o día 2 temos un concerto de órgano. Tamén queremos programar exposicións temporais, por exemplo, de cruces parroquiais. E a ver se se pode lograr a ampliación do museo. O edificio haino, pero hai que acondicionalo.

Lembra cando a viu por primeira vez e que impresión lle quedou?

A primeira vez foi cando vin para aquí a cursar terceiro de Latín e Humanidades, despois dos dous anos en Lourenzá. Tiña 13 anos ou así. Daquela na cuaresma iamos á catedral os domingos e non estaba coma agora, aínda tiña o coro no medio. Eu pensaba que era unha igrexa moi grande, acostumado á de Belesar, pero a esa idade non chegas a distinguir o que supón unha catedral nunha diocese. Hoxe penso que é unha xoia. É Monumento Nacional dende 1902 e é Patrimonio da Humanidade. É unha catedral digna, dunhas proporcións moi equilibradas e é moi bonita, a min gústame moito.

Malia todas as súas tarefas, segue como párroco, por que?

Hai que botar unha man e axudar. Persoalmente, nas parroquias síntome querido. Cando morreu meu pai volcáronse comigo e eu trato de axudar en todo o que poida e de facer o que se debe facer como cura.

E que ten que facer un cura?

Atender a xente persoalmente e en todos os aspectos da vida. E quererlle, isto tamén é importante.

Hai cregos con máis de 20 parroquias, isto é sostible?

Pois aínda vai ser peor. En cinco anos para toda a diocese quedarán 30 ou 35 curas. Un por parroquia sería o ideal, pero tampouco é necesario, porque están perdendo moita poboación. As administracións públicas non están facendo nada para frear o despoboamento, máis ben ao contrario, as medidas que adoptan non axudan nada a fixar a poboación, porque están feitas por xente que nunca pisou o rural, e hai que coñecelo para saber os problemas que ten. Hoxe está todo protexido menos as persoas. As aldeas tiñan que ter os mesmos servizos que as vilas. Por exemplo, é necesario ter internet cun mínimo de velocidade. En Belesar para mandar un correo con dúas fotos podo botar unha hora. Iso non pode ser.

É reversible?

Espero que si, pero non é cuestión de oito días. Hai que adoptar medidas reais que axuden ao rural.

É triste que se necesitase unha traxedia para valorar o arquivo"

Mantense á fronte do arquivo diocesano, que se garda nel?

Para min o máis importante que hai son os libros das parroquias, que son propiedade destas. É o que máis se usa, normalmente para facer xenealoxías, pero ultimamente tamén se utilizou para esclarecer algún suceso tráxico. E teñen moitas máis facetas, son interesantes para o estudo da toponimia, dos nomes máis usados, dos apelidos, da evolución da poboación... Ten aspectos moi interesantes.

Referiuse ao papel que xogou na resolución do crime de Cabanas, como lembra ese proceso?

Hai máis dun ano chamaron da Garda Civil de Mondoñedo, que tiñan que facer unha investigación. Viñeron de Madrid, da Uco, e o único que me dixeron foi que era unha cousa xudicial moi grave. Non preguntei máis porque non me parecía prudente. Faciliteilles todo o que puiden e habilitamos un espazo para eles sós, para que poidesen falar en privado. Viñeron durante meses, entre dous e catro, pero chegaron a vir oito. A miña sorpresa foi cando saíu na prensa. O bispo mandoume un whatsapp coa noticia e foi cando me enterei do que era. É triste que se necesitase un suceso tráxico para poñer en valor os arquivos e que a xente se dea de conta do valor que teñen e do útiles que son.

Como é o día a día neste inmenso almacén?

Somos catro e estamos moi condicionados pola axuda aos descendentes dos emigrantes galegos. Piden partidas de nacemento, sobre todo dende Cuba, pero tamén dende Arxentina e doutros países de América, de Europa menos. É complicado, porque ás veces os datos son moi inexactos, cambian nomes e apelidos, non saben a parroquia... Recibín cartas con nacido en España, ou en Galicia... Como buscas? E non coñecen a distribución territorial. É un lío. Nos consulados tamén lles poñen moitas pegas. Nós temos que facer unha transcrición literal, coa ortografía do libro, como poñer Ignacio e Isabel con Y, ou o uso do B ou do V. Por exemplo, Vilaboy pode aparecer de moitas maneiras, ata na mesma partida, e iso dá problemas. Incluso falei co secretario xeral de Emigración para que fixese a xestión co Ministerio de Exteriores e que falasen cos consulados para que non se fixasen na ortografía.

En Belesar están as raíces, e quen as perde, perde todo, perde o esencial do seu ser"

Que o encamiñou cara a Igrexa?

Fun para o seminario con once anos, levárame un cura do Buriz, Cayetano Prieto de Rosende. A esa idade non sabes o que é ser cura, pero vas madurando e decídeste.

Arrepentiuse algunha vez?

Non me arrepinto e nunca me arrepentín. E se hoxe dese a volta atrás a película, volvería selo.

Que valoración fai deste camiño?

Para min é positiva. Sempre se poderían facer cousas doutra maneira, pero estou contento e satisfeito.

E que queda por diante?

Seguir traballando mentres se poida e un teña forzas. Deixareino cando vexa que non dou feito o que teño que facer, iso está claro. Pero son unha persoa que non pode estar sen facer nada.

E malia todo o traballo, volve a Belesar cada fin de semana.

Alí están as raíces, e quen perde as raíces, perde todo, perde o esencial do seu ser. Xa me dirás, unha árbore sen raíces, morre; é importante non perdelas nunca.