Castronomía de Outono propón saborear oito tapas do venres 8 ao domingo 10

A hostalaría de Castro de Ribeiras de Lea une forzas con varias empresas locais para organizar unha nova edición da Castronomía de Outono, unha cita na que participan oito establecementos desta localidade castrexa.

Entre o venres 8 e o domingo 10, cada local servirá, a un prezo único de 1,5 euros, unha proposta culinaria que terá como base do cociñado unha serie de produtos producidos ou transformados nas empresas da zona que se suman a esta iniciativa.

Así, a pastelería Améndoa preparará unha tapa con produtos de Leitigal e Surexport, o café bar Chus farao cos do Grupo Sada e Quescrem e o bar Fénix traballará coa materia prima de Frilea e Mar de Lorbé. O café bar L&M combinará as achegas de Leitigal e Sada, a cafetería Mariva fará o propio con Frilea e Surexport e o bar Paco, con Frilea e Quescrem. Os produtos de Frilea e Mar de Lorbé serán os que use o restaurante Río Lea, mentres que o restaurante Suso servirá unha proposta combinación de Leitigal e Grupo Sada.

As tapas serviranse o venres e o sábado, dende as oito da tarde ata a medianoite, mentres que o domingo poderanse degustar de 12.00 a 15.00 horas. Ademais, todos aqueles que completen a ruta e saboreen as oito propostas poderán entrar no sorteo dunha fin de semana para dúas persoas no hotel spa Attica 21 Vilalba, que inclúe a cea, o aloxamento, o almorzo e un circuíto termal.

Xandra, do bar Paco, e Pablo, do pub Sagitario, son os organizadores desta nova edición da Castronomía de Outono, que conta coa colaboración do Concello de Castro de Rei. Eles serán tamén os responsables de organizar, na primavera, o concurso de tapas de Castro.