Castro de Rei restringe el consumo de agua a 3.000 vecinos de 14 parroquias

El Concello de Castro de Rei ha acordado restringir el consumo de agua, tanto para beber como para cocinar, en 14 parroquias del municipio, a las que se suma el casco urbano de Castro de Ribeiras de Lea, atendiendo a un requerimiento de la Consellería de Sanidade.

Esta medida excepcional, que se prolongará al menos durante cinco días, se debe a que en las últimas analíticas realizadas en las muestras de agua de consumo en la red de abastecimiento se detectaron "incumprimentos paramétricos de metais" en la Etap de Quintela.

Esta estación de tratamiento de agua potable da servicio a las parroquias de Pacios, Ponte de Outeiro, Bazar, Santa Locaia, Coea, Quintela, Bendia, Matodoso, Triabá, San Xiao de Mos, Ribeiras de Lea, Duarría, Loentia, y Mondriz, además de al casco urbano de Castro de Ribeiras de Lea, por lo que todos sus vecinos deberán evitar el consumo inicialmente durante cinco días hasta que se consigan bajar los niveles de arsénico.

"É un problema que xa vimos arrastrando dende hai tempo. A zona de Quintela, onde está ubicada a Etap, ten moito arsénico pola proximidade da mina, e xa sucedera algo similar en 2018", recordó el regidor, Francisco Balado, indicando que desde entonces el Concello de Castro de Rei está aplicando un tratamiento para tratar de paliar el problema.

"Para controlar os parámetros lévase a cabo un tratamento de floculación con policloruro de aluminio. Fórmanse flóculos –masa coagulada de partículas en un líquido– nos que se queda impregnado o arsénico", explica el regidor, avanzando que se trata de una medida que resulta insuficiente en la época estival y cuando se registran menos días de lluvia.

"Cando baixa o nivel de auga como agora, as augas subterráneas non se mesturan coas da chuvia, porque non chove, e por iso soben os parámetros relacionados co arsénico", confirma Balado, quien adelanta otros posibles tratamientos para solventar este inconveniente.

"Hai outra posibilidade a través da oxidación, a cuestión é que este sistema fai que a auga amarillee, e a xente non quere consumila", indica el alcalde de Castro de Rei.

DECANTADOR. La solución definitiva, y que evitaría tener que estar realizando diferentes tratamientos, sería la construcción de un decantador de arsénico. "É unha petición que xa trasladamos a Augas de Galicia, pero que require dun proxecto máis grande e custoso", afirma el alcalde, indicando qué pasos van a seguir en este momento para subsanar el problema.

"Imos substituír a area dos filtros, algo que xa se fixo hai pouco tempo, concretamente no mes de maio. Estas tarefas levarán entre dous e tres días, polo que como mínimo entre cinco ou seis non se poderá consumir auga, nin para beber nin tampouco para cociñar", añadió.

Las restricciones afectan a más de 3.000 habitantes de las 14 parroquias que reciben agua de la Etap de Quintela, un elemento que sí se podrá utilizar para la higiene personal y para tareas de limpieza.