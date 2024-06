Castro de Rei rende homenaxe a Crecente Vega, "un poeta con luz propia"

O emblemático Carballo de Luxís transformouse novamente este luns en auditorio literario ao aire libre, onde autoridades, familiares e veciños se xuntaron co fin de render homenaxe ao poeta castrexo Xosé Crecente Vega polo seu 128 aniversario.

As palabras, os versos e a música resoaron e uníronse en torno a esta árbore, incluída no catálogo de exemplares senlleiros de Galicia, nun acto que pretendeu facer "xustiza poética" e reivindicar a candidatura do escritor de Codeseira para as próximas Letras Galegas dende un dos seus lugares de referencia, ao que mesmo lle dedicou un dos poemas da súa obra.

Un legado para futuras xercións

O evento, organizado polo Concello de Castro e Rei en colaboración coa Xunta de Galicia, comezou coa intervención do alcalde, Francisco Balado, que dixo que esperaba que este acto servise como remol —en referencia ao libro que recompila a obra inédita do escritor chairego, O mundo nun puño de remol, presentado alí mesmo hai tres anos— para manter vivo o seu legado a través das futuras xeracións.

Seguidamente, o rexedor deulle a palabra a Miguel Anxo Fernán Vello, o poeta e fundador de Espiral Maior, a editorial do libro mencionado anteriormente e que se encargou de fiar Ricardo Polín, como fiel seguidor estudoso da obra do poeta castrexo.

Miguel Anxo Fernán Vello durante o acto. C.F.R.

"Para min é un agasallo estar hoxe aquí e poder recordar a figura de Crecente Vega nun lugar desta magnitude, tanto na parte física en si como na sentimental", afirmou Fernán Vello, que quixo aproveitar a súa intervención para expresar a "necesidade imperiosa de que a Real Academia Galega dedique o Día das Letras Galegas a Crecente Vega por razóns máis que merecidas, xa que el foi un poeta con luz propia".

"O poeta chairego por excelencia"

Miguel Anxo Fernán Vello recordou que o chairego, sendo autor dun único libro, foi, en palabras de Manuel María, "o poeta chairego por excelencia, encargado de elevar este xénero a unha categoría superior", destacado entre outros moitos autores, como Aquilino Iglesia Alvariño ou Carballo Calero, pola súa forma de empregar a linguaxe.

"Dicía Carballo Calero que Crecente Vega era un clásico, sinxelo e terso", nomeou o autor cospeités. Natural da Ponte de Outeiro, o poeta chairego foi un dos primeiros en empregar o galego na escrita despois do ano 1936.

"Tivo a capacidade e a lealtade de facelo no idioma do seu pobo nuns tempos moi adversos, e ademais dunha forma que, para min e para moitos outros, foi unha iluminación", asegurou Fernán Vello, que rematou a súa intervención lendo uns versos do poemario do autor.

Versos musicados

MJ Pérez foi a encargada de poñer son ao evento a través da súa versión musicada do poema de Crecente Vega 'Paspallar', unha iniciativa que correu a cargo da área de Política Lingüística para musicar os versos do autor, na que tamén participaron artistas como Baiuca, Mero e Eladio y los Seres Queridos.

MJ Pérez durante a actuación. C.F.R.

Por último, o acto pechouse coas palabras do secretario xeral da Lingua, Valentín García, que se proclamou "crecentino", e reivindicou igualmente a importancia deste sacerdote, latinista e poeta como autor dunha obra "cunha fonda impronta humanista que ocupou sempre un lugar destacado na historia da literatura e lingua galega", polo que dixo estar "da vosa parte", e avogou por manter a cultura galega en pé, ao igual que o Carballo de Luxís.