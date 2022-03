Castro de Rei reivindica o papel da muller nun documental con once veciñas

O ano pasado, para conmemorar o 8-M, o Concello de Castro de Rei, Filme Fotografía e Rubén García Videógrafo uniron forzas e lanzaron nas redes sociais seis pequenos microrrelatos audiovisuais que tiñan como protagonistas a outras tantas mulleres do municipio. Vista a boa acollida, este ano deciciron ir un paso máis alá e creouse o documental As nosas mulleres, protagonizado por once veciñas, na súa maior parte emprendedoras, que se presenta este venres, ás 20.30 horas, na casa da cultura de Castro.

As once protagonistas do documental 'As nosas mulleres'. FILME FOTOGRAFÍA

Rocío, veterinaria; Pilar e Bea, nai e filla que crían pita de Mos na granxa As Minas; Mary Carmen e as súas fillas, Maite e Vanessa, responsables do negocio familiar Confecciones y Calzados Valiño; Iria Teijeiro, directora do centro de Fudace; Marisol, de viveiros Vihorsale; María Jesús e Rosana, do restaurante Suso; e Vanesa Seijo, da mercería Puntada Menuda, son as voces femininas escollidas, aínda que poderían ter sido outras.

Diso dá conta Mónica Méndez, de Filme: "Hai moitas mulleres que poderían saír, pero había que facer unha selección e buscamos que houbese un pouco de representación de todos os sectores", indica, coa confianza posta en que esta iniciativa teña continuidade e así se lle poida dar visibilidade a outras moitas historias en feminino de Castro de Rei.

"A experiencia do ano pasado gustounos e tivo moi boa acollida por parte da xente", apunta o alcalde, Francisco Balado, que avoga por poñer en valor o labor destas e doutras mulleres "emprendedoras, loitadoras e traballadoras".

Veciñas coma Rocío, a quen un conxunto de circunstancias, entre elas a necesidade de conciliar a vida laboral coa familiar, na que coida de seu avó, a levou a comezar a finais de 2021 a traballar pola súa conta como veterinaria. "Valorei o que era mellor para min e estou encantada coa decisión, a xente confiou en min, pero tería que haber máis oportunidades para conciliar, porque ás veces vémonos obrigadas a escoller e non deberiamos ter que facelo", di.

Esta veciña de Bazar ve o documental como "unha maneira de visibilizar o traballo que facemos", e agradece a selección de "distintas profesións, para saber as dificultades en cada unha para desenvolvernos como profesionais, amosando o que facemos e englobándoo na nosa vida, porque hai que conciliar".

A crise económica de 2007 levou a Marisol Fernández, de Santa Locaia, a experimentar un proceso de reciclaxe que a levou a mudar o sector da construción pola terra. Empezou producindo leitugas ou tomates para consumir e foise axustando ata chegar á produción e venda de planta no que hoxe é viveiros Vihorsale. Para ela, a "boa experiencia" de participar na peza é especialmente relevante para axudar a que "haxa un cambio".

"Se imos deixando as cousas non se consegue nada e non nos podemos conformar co que hai, porque a igualdade non é real, avanzouse moito, pero queda moito, moitísimo por facer", asegura esta emprendedora, unha desas "nosas mulleres" de Castro de Rei que alzan a súa voz para que o 8-M se traslade aos outros 364 días do ano.