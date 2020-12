Castro de Rei recomienda no beber agua de la traída por el olor a purín

El Concello de Castro de Rei hizo pública este miércoles la recomendación a los vecinos de no consumir directamente agua de la traída municipal por los problemas que se están dando en la captación de Quintela por el desbordamiento del río Miño en esta zona tras las lluvias de los últimos días y que confieren al líquido elemento un intenso y "nauseabundo" olor a purín.

Así, el alcalde, Francisco Balado, pidió a los vecinos que "polo menos durante dous ou tres días" no consuman agua directamente del grifo y que, en caso de tener que hacerlo, se hierva previamente. "Os filtros da captación e da depuradora funcionaron e fan que a auga saia bastante clara. O problema non é a turbiedade, senón o olor, que é nauseabundo, e tamén o sabor", añadió.

Balado explicó que la captación de agua para el depósito que hay en Quintela -que da suministro al núcleo de Castro y a 13 parroquias: Duarría, Loentia, Ribeiras de Lea, Matodoso, Triabá, San Xiao de Mos, Ansemar, Viladonga, Quintela, Bendia, Bazar, Outeiro y Pacios- se encuentra a unos 300 metros del río Miño, el cual se desbordó estos últimos días. La última vez fue el miércoles como consecuencia de las lluvias de la madrugada anterior.

"A auga do río arrastra todo o que hai nos prados do lado e de zonas de moita concentración parcelaria, como Bazar e Coea, e moitos foron abonados nestes días con puríns líquidos. Ao subir o nivel, acabou pasando por enriba do manancial e mesturáronse as dúas augas e o purín queda na superficie da auga que chega á captación", explica el regidor de Castro de Rei, al tiempo que lamenta una situación que se repite cada vez que se desborda el Miño, causándole importantes molestias a la población.

CONTROLES. Francisco Balado explicó que el agua sigue pasando por los filtros de la depuradora, que consiguen sacarle turbiedad, y que posteriormente se le echa el cloro y otras sustancias que garantizan en circunstancias normales su potabilidad. Sin embargo, en esta ocasión, y ante la duda, hace esta recomedación a los vecinos de no beberla.

"Fixéronse analíticas da auga pero aínda non temos resultados, polo que non sabemos se é potable ou non. Pero xa ante o olor que ten, o recomendable é que non se beba", incidió el regidor del Castro de Rei. Manifestó además que confía en que la situación se normalice en breve una vez que el nivel del río descienda y lamenta las molestias que pueda ocasionar esta circunstancia.

Petición de no abonar con purín

Debido a esta situación con el agua del manantial de Quintela, que se suele repetir en varias ocasiones cada año, el gobierno local de Castro de Rei está valorando la idea de sacar una serie de bandos de la alcaldía para solicitar que no se abone con purines líquidos las fincas de las inmediaciones de la planta de captación y del río Miño a su paso por las parroquias de Quintela, Coea y Bazar, con el objetivo de evitar estos episodios.



Proyecto

La Xunta y el Concello destinarán casi 630.000 euros a mejorar y reforzar la red de la traída desde Bendia hasta Castro, lo que beneficiará a unos 2.600 vecinos.