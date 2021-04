Castro de Rei desarrollará un plan de protección para impulsar el núcleo histórico

Tras la aprobación del PXOM, en julio del año pasado, después de una década de trámites, y con la primera Área de Rehabilitación Integral (Ari) de Castro de Rei aprobada, el Concello trabaja para desarrollar el Plan de Protección Especial y Reforma Interior (Pepri) para continuar con las acciones para impulsar el núcleo histórico del municipio.

"A declaración de Ari - que incluye doce calles y lugares del concello y suma una superficie de 13 hectáreas- é un recoñecemento e axuda a promover as rehabilitacións e poder beneficiarse de axudas, pero a ferramenta urbanística é o Pepri", indica el regidor de Castro de Rei, Francisco Balado, que recuerda que fue algo que se solicitó hace años pero que no fue adelante porque no había PXOM aprobado.

"Se non aprobamos o Pepri non podemos facer o desenvolvemento do núcleo histórico, non se pode edificar, facer obras nin segregacións...", explica Balado, que indica que el área que abarcará este plan se ciñe exclusivamente al conjunto histórico y artístico de Castro de Rei, declarado por decreto en 1971, y que supone menor superficie que el Ari. Calcula que incluirá medio centenar de viviendas.

El Concello de Castro de Rei, que ya está trabajando en un proceso de licitación para la redacción de este plan, ya solicitó a la Dirección Xeral do Territorio e Urbanismo de la Xunta una ayuda económica, ya sea a través de convenio o subvención, que cifran inicialmente en una cantidad que oscila entre los 50.000 y los 60.000 euros.

"Dende o Concello preténdese poñer en valor o núcleo histórico", explica Balado, al tiempo que incide en que mientras no haya plan la concesión de licencias en esta zona "precisará expresa autorización, inadmitíndose modificacións nas aliñacións e rasantes existentes, incrementos ou alteracións de volume, parcelacións e cambios que afecten á harmonía do conxunto".

La ordenación, además, delimita un conjunto paisajístico en el entorno de la zona protegida, que también tiene una protección concreta.

"O conxunto histórico necesita un pulo e entre as axudas do Ari, algo que invista o Concello e o investimento privado esperamos ir dándolle unha nova imaxe", indica el regidor, que explica que el gobierno local está barajando la compra de algún inmueble en la zona para restaurarlo y destinarlo a usos públicos.