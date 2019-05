Castro de Rei aprueba un presupuesto de 5,2 millones

El grupo de gobierno de Castro de Rei validó este viernes en solitario el presupuesto municipal de 2019, que asciende a un total de 5.238.053,67 euros. El alcalde, Francisco Balado, manifestó su satisfacción por poder presentar unas cuentas "equilibradas" que suponen el "orzamento máis alto de toda a historia deste concello".

El regidor popular incidió en que la administración local está "sen ningún tipo de débeda" y reseñó la partida de inversiones reales, de 1.930.675 euros, cantidad que supone el 37% del total presupuestario, frente al 28% que se destinaba en 2018.

El PSOE optó por abstenerse ante unas cuentas presentadas "tarde, coma sempre" y que, según precisó su portavoz, Marisa Rodríguez, reiteran "as mesmas discrepancias de sempre", como la concesión de subvenciones nominativas a las asociaciones en lugar de establecer una concurrencia competitiva, o la poca incidencia de los recursos propios en las inversiones, que dependen de las aportaciones de otras administraciones. También criticó la "falta de previsión, planificación e control", reclamando un reparto "máis igualitario" de los fondos, que se invierta más en cultura o en mejorar servicios deficitarios, como el agua, y la contratación de más personal administrativo.

La portavoz del BNG, Digna Laragón, detectó "os mesmos defectos" en los presupuestos de 2019 que en los anteriores e incidió en que el 74% de los fondos proceden de otras administraciones, además de "non recoller as necesidades do concello".

Su voto fue contrario tanto por estas razones como por llevar los presupuestos a pleno "a menos de 48 horas das eleccións", un hecho que también criticaron desde el PSOE, pese a reconocer ambos partidos la legalidad de la convocatoria, que Balado defendió.

La corporación aprobó por unanimidad, al contar con todos los informes favorables, el plan especial de dotaciones de Fudace, un paso necesario para regularizar la actividad asistencial que desarrollan sus instalaciones en Castro, donde en breve se abrirá un centro de atención a patología y trastorno dual. Los tres partidos también validaron la adhesión de Castro de Rei al Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía.

MOCIONES. El BNG presentó dos propuestas que no salieron adelante, una de ellas sobre el suministro de energía y otra solicitando una nueva Edar en Castro. A este respecto, Balado aclaró que ya existe un proyecto para ampliar la existente, que previsiblemente se desarrollará en 2020 y 2021.

A propuesta del PSOE, todos los grupos acordaron, consensuándolo previamente con la familia y los allegados, rendirle homenaje a Darío Rivas dedicándole una calle o espacio público.