Castro de Rei amplía la Edar con una ayuda de 792.000 euros del Estado

La ampliación y mejora de la Edar de Castro de Ribeiras de Lea se acaba de hacer efectiva con una inversión total de 1.040.000 euros. El 80% de la misma, 792.000 euros, se corresponde a una ayuda del programa DUS 5.000, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mientras que el Concello de Castro de Rei subvencionó, con fondos propios, la cantidad restante.

La subdelegada del Gobierno en la provincia de Lugo, Isabel Rodríguez, visitó las instalaciones, acompañada por el alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, y por el edil local de Medio Ambiente, José Luis García Barja.

El proyecto desarrollado en la Edar de Castro de Ribeiras de Lea ha permitido mejorar la eficacia de las plantas de la depuradora, reduciendo los vertidos al río Lea y contribuyendo a ampliar la cobertura del servicio de la misma a más de 3.000 personas del casco urbano.

"Estas melloras enmárcanse no sólido compromiso do Goberno central co municipalismo e co reto demográfico, orientadas a loitar contra o despoboamento", indicó la subdelegada, Isabel Rodríguez, quien añadió que "esta renovada infraestrutura posibilita o crecemento da poboación do municipio, xa que coa anterior capacidade non podía conceder licenzas de obras a novas vivendas".

Por su parte, Francisco Balado explicó que la antigua depuradora estaba vertiendo "en condicións que non cumpría os parámetros que nos esixía a confederación hidrográfica, xa que non era o correcto, e con isto facémolo sen danar o río e o seu leito", indicó.

Apuntó además que con la obra se logra ampliar "a capacidade de depuración e de cobertura de habitantes, ademais de mellorar moito no sentido medioambiental", por lo que agradeció a Rodríguez la oportunidad de contar con una ayuda "moi necesaria".

La subdelegada abundó en que "Castro de Rei é un exemplo de como o Goberno leva o plan de recuperación a todos os recunchos da provincia, impulsando a mellora de infraestruturas en concellos do reto demográfico e transformando a vida no rural".