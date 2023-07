Castro: "Muras é o modelo de xestión enerxética que defende o Bloque"

El candidato del BNG por Lugo, Daniel Castro, visitó el municipio de Muras, donde destacó "as accións realizadas nos últimos anos polo goberno nacionalista". Castro destacó que el modelo de gestión energética de Muras, implantado por Manuel Requeixo, un alcalde de la formación frentista, "é un exemplo das políticas do Bloque en beneficio dos veciños, que son as que defenderemos en Madrid cun grupo galego forte a partir do 23 de xullo".

Muras fue el primer ayuntamiento gallego que asumió parte del pago del recibo de la luz del vecindario con los ingresos procedentes de los parques eólicos situados en su territorio, tal como recordaron los representantes nacionalistas.

El número uno al Congreso por el BNG defendió el establecimiento de una tarifa eléctrica gallega "baseada nun modelo tarifario que abarate o prezo da electricidade e permita que ese ben público reverta no desenvolvemento social económico do país".

Galicia tiene, desde hace décadas, un papel especializado en la generación de electricidad, "polo que é necesario defender o noso dereito a decidir sobre o noso propio modelo enerxético, contribuíndo á loita contra a crise climática", explicó.

Castro puso en el centro de su discurso la urgente necesidad de ahorro energético, del descenso del impacto medioambiental y de la soberanía energética. Aludió a la apuesta del Bloque por una política decidida de fomento de las energías renovables y de reducción del consumo de combustibles fósiles en todos los sectores.

Desde el Congreso, el BNG también trabajará para "conseguir unha tarifa eléctrica galega que nos permita converter a enerxía nun dereito social básico e que garanta a nosa industria", manifestó Daniel Castro, quien entiende que los gallegos tienen que ver "recompensados" los costes ambientales, ecológicos y sociales de este tipo de infraestructuras. De este modo se facilitaría un marco energético adecuado "que permitirá manter industrias como Alcoa e asegurar o futuro da comarca da Mariña", manifestó.

El Bloque abogará por recuperar las garantías ambientales y de participación ciudadana para los proyectos eólicos. Las modificaciones aplicadas permiten a las grandes eléctricas decidir la ubicación de macroparques sin necesidad de declaración de impacto ambiental.

INVITACIÓN. Daniel Castro participó en un mitin en el centro sociocultural de O Corgo, donde invitó a los cabezas de lista de los principales partidos a mantener un debate "e achegar á veciñanza as propostas que as distintas formacións defenderemos para a mellora da calidade de vida dos lucenses". Aseguró que los vecinos "deben escoitar as opinións e compromisos das forzas políticas".