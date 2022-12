O castelo de Herodes estará no Mercado de Nadal de Begonte

Un castelo de Herodes moi particular e o propio rei, segundo a visión do artista César Lorenzana, poderanse ver ao longo desta fin de semana, os días 17 e 18, na Praza Irmáns Souto Montenegro de Begonte.

Esta escultura de madeira é a segunda da serie de 19, inspiradas no belén e que se repartirán por cada unha das parroquias do municipio, marcando unha sorte de Camiño do Belén. Esta iniciativa é unha as impulsada para conmemora o 50 aniversario do popular nacemento electrónico, declarado Festa de Interese Turístico en 2014.

Unha vez rematada a feira, a estatura será colocada no seu emprazamento definito, tal e como se fixo coa primeira da serie, as botas dun camiñante ao belén, presentada na inauguración oficial do nacemento e localizada na Praza Irmáns Domínguez Guizán, ben pretiño do centro sociocultural José Domínguez Guizán, que acubilla o belén.

A maqueta desta primeira escultura foi entregada ao Papa Francisco na visita que as autoridades begontesas fixeron ao Vaticano en novembro, na que aproveitaron para informar ao Sumo Pontífice do cincuentenario do belén, así como para convidalo a visitalo.