A ilustración de Castelao aterra na casa da cultura de Vilalba

O Concello de Vilalba, Abanca e Afundación inauguraron este martes, 30 de abril, na sala Ramón Guntín da casa da cultura de Vilalba a mostra Castelao grafista (facsímile), incluída no proxecto Corrente cultural da entidade, e composta por un total de 45 obras recollidas da Colección de Arte Afundación con debuxos do álbum Cousas da vida, retratos biográficos, caricaturas e ilustracións e portadas de revistas. A exposición permanecerá aberta ao público ata o 25 de maio de luns a venres en horario de 11.00 a 13.00 e de 17.30 a 20.00 horas, e os sábados de 11.00 a 13.00 horas.

Ao acto acudiron a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco; o coordinador institucional de Abanca en Lugo, Óscar Rodríguez; a coordinadora institucional de Afundación en Lugo e Ourense, Beatriz Fernández-Anguiano e o director da oficina da entidade en Vilalba, Manuel Maseda, que fixeron un percorrido polas obras do artista rianxeiro. "Nesta exposición pode verse claramente a esencia do pensamento crítico de Castelao", afirmou Fernández-Anguiano, que explicou que o obxectivo da entidade con estas mostra é "levar a cultura a todos os rincóns posibles, máis aló das cidades".

A exposición tamén se enmarca na iniciativa Cultura por alimentos, que conta coa colaboración da Federación Española do Banco de Alimentos, co fin de recoller alimentos non perecedoiros de primeira necesidade para os bancos de alimentos locais. Así, dende a entidade invitan a todos os asistentes a contribuír a través dunha pequena doazón. "A filosofía deste proxecto é sumar esforzos e traballar de forma solidaria", dixo a coordinadora institucional de Afundación en Lugo e Ourense.

Óscar Rodríguez recordou que a entidade leva xa varios meses iangurando diversas exposicións por diversos municipios rurais co fin de "levar a cultura ás localidades que adoitan quedar fóra do circuíto cultural habitual". Do mesmo xeito, a alcaldesa de Vilalba mostrouse "moi contenta" de poder acoller unha colección coma esa, para a que escolleron a sala Ramón Guntín por ser "un dos puntos con maior visibilidade e accesibilidade para o público dentro da vila".

A mostra componse dunha rigorosa escolla de obras do artista rianxeiro nas que se reflicte tanto o compromiso ético, social e político, como dos seus recursos plásticos e a súa querenza pola ilustración. Tamén o seu interese pola palabra e a imaxe, que se consolidou coas colaboracións que, a partir de 1924, empezou a publicar en medios como Galicia, Faro de Vigo ou Vida Gallega, nas que realizou unha profunda crítica social.