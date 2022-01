A Casiña de Faiuco: un bonito envoltorio para un fervedoiro

"Este é un envoltorio moi bonito, pero o realmente importante é que isto agora ten que ser un fervedoiro", indicaba o director do Ceip Virxe do Corpiño de Begonte, Eliseo Real, no acto de inauguración de reformada biblioteca do centro.

Esta vén de incorporarse ao Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (Plambe) da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a través do que recibiron unha axuda de 4.000 euros, se ben o investimento na reforma foi maior, con 17.000 euros para mobiliario e 5.000 para libros. Real ve o mellorado espazo multidisciplinar, que ten un polo de creación ou unha zona infantil, coma "a aula do futuro do Virxe do Corpiño". E é que ademais dos imprescindibles libros, hai distintos soportes audiovisuais, impresoras 3D, un croma, legos, robótica...

"Tiñamos a idea —ata tiñan unha maqueta de como querían que fose— pero necesitabamos o apoio para dar o salto", recoñeceu Eliseo, que agradeceu o apoio de Chelo Gundín e Alba Rábade, asesoras de bibliotecas escolares que acudiron ao acto. E tamén fixo memoria para poñer en "perspectiva" o acadado, lembrando aquel "rocho" que se atopou ao chegar ao centro hai dez anos, e o importante cambio que supuxo a chegada do trasno Faiuco, que vive na faia do colexio, e os proxectos integrados que este foi inspirando.

Agora, non só os 17 mestres e 80 alumnos poderán facer uso das instalacións que coordina Andrea Bettinelli, senón tamén as familias, cun servizo de préstamo e a idea de abrir un día fóra do horario lectivo. Quérese crear un consello escolar infantil e a Escola de Nais e Pais terá a súa sede na biblioteca. E a bo seguro que dela tamén se fará uso no programa de educación asistida con animais coas visitas de Connor —tamén presente na inauguración—, o ‘profe’ co que traballan a lectura e as emocións, segundo explica María López, mestra de inglés e coidadora dun can que é un máis no colexio.

Á RadioCorpiño, que leva un tempo operativa, vén de sumarse TeleCorpiño, integrada polos doce alumnos de sexto: Nico, Daniela, Dani, Abraham, Álex, Aldán, Brais, Marta, Noa, Ellie, Iber e Pierina. Todos estiveron na acto inaugural para os escolares, no que actuou Uxía Lambona, e os catro últimos cubriron a festa para familias e autoridades, á que asistiron o alcalde begontés, José Ulla, e a delegada de cultura da Xunta en Lugo, María José Gómez.

"Só podo darlles a noraboa pola obra, a biblioteca é espectacular, para non saír de aquí", dicía Gómez. "Estamos encantados, podemos dicir que temos un colexio no rural igual ao de calquera cidade", secundaba Ulla, que confía en que a mellora integral do centro que impulsa a Xunta e se prevé que remate en febreiro axude a "afincar a xente e a atraer poboación".