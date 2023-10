E casaron por terceira vez

Tal día coma hoxe de 1958, ás seis da mañá, casaban en Riotorto José Manuel Castro Requeijo e Dominica Comendeiro Comendeiro. Á cerimonia só asistían a madriña e dous irmáns dela e catro irmáns del. Medio século despois, a parella volvía darse o Si, quero na igrexa de Santa Mariña de Muimenta, a mesma que neste Día do Pilar foi testumuña da renovación por terceira vez dos votos deste lonxevo matrimonio que acudía enganado ata o templo, sen ter nin idea de que todos os seus acudirían para celebrar as súas vodas de platino. E é que 65 anos de unión ben merecen unha festa.

"Cando chegamos alí e vexo á familia pensei que me daba un infarto, non me quero acordar", conta Dominica, que gardará para sempre ese momento no que entraron na igrexa e se atoparon con toda a familia. Crían que o ían celebrar só cos da casa mais, ao saír para ir comer fóra, dixéronlles que había que ir un momento ata a igrexa para falar cunha persoa que estaba alí. Aínda sen sospeitar nada, fixéronos entrar e, a partir de aí, sorpresa tras sorpresa.

Se emotivas foron as lecturas dos pequenos da familia, Julia, Alejandra, Helena e Romeo, non o foi menos a comida compartida con preto de 40 persoas na Casa da Luz de Bretoña. E que dicir da elección dos padriños? A única irmá que lle queda a Pepe, Carolina, de 93 anos, e o único irmán de Dominica, Jaime, de 78, que xa asistiran a primeira voda dunha parella que se coñece "dende sempre".

Os dous naceron en Vilaseca, na parroquia riotortega de Santa Marta de Meilán e, ao seren practicamente dun tempo, foron xuntos a escola. Comezaron un noivado e, aos 23 anos, casaron. "Ter non tiñamos nada, pero tiñamos ganas de casar, de xuntarnos", conta Dominica, cuxa celebración nupcial consistiu en ir xantar "na casa dos sogros" e ir cear "á da miña mamá", onde tamén se asentarían os primeiros seis anos de matrimonio, antes de porse "soliños nunha caseta". Ao día seguinte da voda tocou "ir apañar as patacas a casa de meu irmán", mais o 18 de outubro de 1958 poideron gozar dunha breve lúa de mel coas San Lucas de Mondoñedo como destino.

"Pasamos moitos traballiños, moitas calamidades, pero tiña uns veciños xeniais que me axudaron moito, moito", confesa Dominica, que viaxa ao pasado para lembrar cando se asentaron en Xemil (A Pastoriza), onde ela coidaba "seis vaquiñas e os fillos -Orlando e Eulogio foron os primeiros en nacer-", mentres Pepe viaxaba a Suíza para facer uns cartiños.

Cando comezou a funcionar a ladrillera Rubiera en Muimenta Pepe, coma moitos outros, entrou nela. "Debía haber coma 100 traballando", conta Dominica, lembrando o que medrou a vila, axudada tamén polas facilidades que daban na empresa aos empregados para comprar material para facer as casas.

Na parroquia cospeitesa asentábanse hai preto de 60 anos e alí compraban un pequeno lugar que acabou por ser a Casa de Pepe de Dominica, onde nacían as súas fillas Elsa e Yolanda, coa que agora viven. Pepe estivo en Rubiera ata que esta pechaba as súas portas en 1983, e despois completou o tempo que lle faltaba para a xubilación na ladrillera da Pastoriza.

E coa xubilación, chegou o tempo das vacacións en Fátima, Lourdes ou Benidorm, e iso que Pepe "non é amigo de viaxar", ou de debutar no teatro, unha afección que lles encantaba. Formaron parte do grupo Os Xubilosos, coordinado por Xosé Manuel Carballo e Samarita Castro e co que representaron a obra Unha noita de ruada en máis de 40 ocasións -Pepe tiña por costume apuntar os sitios aos que ían-, incluso no Centro Gallego de Barcelona.

"Fora un éxito grandísimo, corría o champán polas paredes", ri Dominica, cuxa parte do guión a levara a aprender "40 preguntas". "Moi ben cho pasamos", confesa sobre un recordo máis dos infinitos compartidos con Pepe. A eles uniranse estas especiais vodas de platino e todo o que quede por vir. Como diría Dominica: "Sexa o que sexa, se é que sexa xuntos e que veña ben".