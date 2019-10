Casado participará en un acto para exigir la reapertura de Endesa en As Pontes

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se desplazará este domingo a Oleiros para participar en un acto organizado por el PPdeG en el que se abordará la problemática de la industria gallega y en el que se contrapondrá la preocupación de los populares con "el agravio permanente" del Gobierno que dirige Pedro Sánchez a la comunidad, entre "paripés" de los socialistas.

"Tenemos que agradecer que Casado venga a Galicia y a hablar de temas que nos interesan y preocupan a los gallegos", ha sentenciado el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, quien ha contrapuesto esta actitud con la de Sánchez, de quien ha augurado que solo se desplaza a Vigo el sábado para cuestiones que le preocupan "a él personalmente y a su partido".

"Y seguro que no se oirá ni un solo reproche a los socialistas gallegos, que irán a ver, oír, callar y aplaudir. Eso se le da muy bien a Gonzalo Caballero y a sus compañeros de partido", ha aseverado, antes de lamentar que el PSdeG "se haya convertido en una sucursal de Ferraz", un partido que "se acostumbra a aplaudir a los que desprecian a Galicia día sí y día también".

Tellado: "Sánchez no tuvo disposición para escuchar los problemas de Galicia en 16 meses"

Así las cosas, Tellado ha mostrado sus dudas acerca de que Sánchez "se atreva a hablar en Vigo" de cuestiones como "el 'dieselazo'" u otras cuestiones como el cierre de Endesa en As Pontes o la deuda de 700 millones cuyo pago exige la Xunta y que los populares han situado al frente del "agravio permanente" que arrancó "desde que Sánchez llegó a La Moncloa".

A modo de ejemplo, ha incidido en que Sánchez "no tuvo disposición para escuchar los problemas de Galicia en 16 meses", lo que, a su modo de ver, evidencia que la comunidad "le importa bien poco".

"NO VAMOS A TRAGAR". En este escenario, Tellado ha advertido que los populares "no van a tragar" con la "pretensión" de Sánchez y de Teresa Ribera, a la que se ha referido como "la ministra de intransigencia ecológica", de "cerrar" la central térmica de Endesa en As Pontes, factoría que había invertido más de 200 millones para "poder adaptarse" a las directivas europeas y alargar su vida.

Al tiempo, ha asegurado que solo hay que acudir "a la hemeroteca" para corroborar que "la intención del presidente, de la ministra y del PSOE" fue "desde el principio" la de "cerrar las térmicas" a corto plazo. "Sánchez, Ribera, Javier Losada y Gonzalo Caballero lograron su objetivo, el de cerrar la central térmica, es lo que querían y lo consiguieron", ha apostillado.

En este sentido, ha advertido que las "declaraciones de preocupación" o las "fotos detrás de la pancarta" de los socialistas gallegos "es un paripé, una farsa y una mentira", toda vez que los socialistas "querían cerrar las térmicas". Ha agregado que "lo consiguieron con Meirama y ahora lo están consiguiendo con As Pontes".

El PPdeG, en la línea con la postura de la Xunta, ha advertido que no quiere "alternativas" sino "la reapertura de la central"

En este punto, ha sido muy crítico con que los socialistas gallegos "callen o aplaudan" y ha censurado que, casi al tiempo que se notificaba el parón de As Pontes, "Gonzalo Caballero estaba allí calladito en un mitin intentando ser el más pelota con Sánchez".

Por parte del PPdeG, en la línea con la postura de la Xunta, ha advertido que no quiere "alternativas" sino "la reapertura de la central". Frente a la "paralización", ha defendido la "reactivación" mientras se buscan mecanismos para poder garantizar otros usos en el futuro. "Galicia cumple en lo que respecta a las emisiones. No vamos a tragar con el discurso y las pretensiones del Gobierno", ha aseverado.

"SÁNCHEZ MIENTE". Finalmente, ha criticado que Sánchez anunciase en un mitin que transferirá a las comunidades las entregas a cuenta antes de la cita con las urnas del 10 de noviembre y ha señalado que, al hacerlo, evidencia que "mintió desde el primer día" al decir que no se podían efectuar las transferencias y usó los fondos de las comunidades "con fines partidistas". "Y lo sigue haciendo", ha lamentado.

"Lo que no puede hacer un Gobierno en funciones resulta que sí lo puede hacer un Gobierno en campaña. O mentía antes o miente ahora", ha insistido, antes de apuntar que los españoles tiene "la desgracia" de contar con un Gobierno "moroso o mentiroso" que usó recursos públicos para "chantajear a las comunidades y lograr una investidura que no era posible de otra forma".

"Y ahora los usa en precampaña", ha agregado, antes de concluir que el PPdeG "habla claro" y no está dispuesto a consentir que "se negocie ni regatee partidistamente" con recursos que corresponden a los gallegos. "El Gobierno debe transferir los 700 millones que debe a Galicia", ha sentenciado.

No en vano, ha concluido que la prestación de servicios públicos en Galicia "no puede estar supeditada a la estrategia y al márketing político de Sánchez e Iván Redondo".