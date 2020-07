El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez porque cree que es "un Gobierno que manda mucho y no gobierna" y que solo "insulta" y "crispa" al culpar a los populares de cosas que no son ciertas o a la Xunta de la situación de la factoría de Alcoa, con un ERE en proceso.

En una mitin en As Pontes, dentro de la campaña de las elecciones gallegas, ha asegurado que el PP va a dar la batalla en las Cortes Generales para que la central térmica en esta localidad "recupere su actividad" y también se ha comprometido a hacerlo posible en cuanto su partido llegue al Gobierno.

As Pontes, los camioneros, los operarios y la Xunta no cambiaron. El que cambió, por una decisión puramente ideológica, fue el Gobierno central. No vamos a aceptar una decisión mala para España, injusta y demagógica como es el cierre de la central #GaliciaGaliciaGalicia pic.twitter.com/KcnP0tWd7Q