Casa Varela reparte menús a domicilio desde o inicio da crise do coronavirus

O restaurante Casa Varela, da parroquia begontesa de Damil, reparte a domicilio arrededor dunha vintena de menús do día, unha iniciativa que desenvolve tanto para particulares como para empresas desde o inicio da crise sanitaria causada polo coronavirus. Desde este domingo, ademais, contan con recollida no local previa reserva, unha medida que tamén adoptaron noutros locais chairegos.

Segundo o propietario do negocio, Daniel Ferreiro, un 90% dos demandantes deste servizo son traballadores de firmas empresariais, algunhas do polígono industrial rabadense e outras do sector da construción ou relacionadas coa agricultura.

“O cátering xa o ofreciamos desde fai tempo para unha das grandes industrias de Rábade”, asegura Ferreiro, quen recoñece que ter xa as bandexas isotérmicas necesarias para o transporte das comidas e unha furgoneta para realizar o reparto facilitou a adaptación do restaurante a esta nova realidade. “É unha maneira de subsistir”, di Daniel, coas portas do seu restaurante pechadas pero coas do estanco abertas.

O reparto de menús está dispoñible para os concellos de Begonte, Outeiro de Rei e Rábade. Como novidade, as comandas tómanse por vía telefónica, por Whatsapp ou a través dun formulario de Google.

“Nestes tempos non hai moitas xuntanzas nas casas, pero aínda así levamos comidas para Vilalba, para Lugo... Un pouco de todo”

O listado, que o usuario debe completar antes das 11.00 horas e que se publica na páxina de Facebook Varela Damil, é diferente cada día e nel pódese elixir entre tres primeiros, tres segundos e unha completa oferta de postres e de bebidas.

Así mesmo, manteñen a entrega de comidas á carta previa reserva con dous días de antelación. “Nestes tempos non hai moitas xuntanzas nas casas, pero aínda así levamos comidas para Vilalba, para Lugo... Un pouco de todo”, afirma Daniel, quen agradece as axudas do Goberno central para os autónomos e móstrase esperanzado en que tras o desconfinamento “nos deixen flexibilizar” a situación laboral do persoal.

Ademais, o hostaleiro begontés confía en que “as boas noticias” empuxen á xente a regresar aos bares para salvar un verán que “será bo se nos deixan abrir” e se a volta á normalidade se fai por áreas.