Casa dos Trollos de Saavedra: o avó, a avoa e un milleiro de lembranzas

Localización

Vindo dende Rábade cara a Vilalba, a Casa dos Trollos atópase á man dereita da LU-541, fronte a un dos camiños que leva ao santuario dos Milagres de Saavedra e ao pé da pista que conduce á carballeira da Revolta.

O santuario

Se hai unha razón pola que sexa recoñecida a parroquia de Saavedra, esa é a igrexa dos Milagres, onde os devotos peregrinan todo o ano e, sobre todo, no día grande, o 24 de maio

O nome

Un trollo, segundo o dicionario, pode ser un utensilio para sacar o pan do forno, un apeiro para desfacer terróns ou a ‘llana’ dos albaneis, pero tamén é un lugar onde se fai lama ou un terreno con moita auga, que é de onde cren que lle vén o nome á casa da familia de Natalia.

Casa dos Trollos. C.PÉREZ

Cando era pequena, a Natalia Puente Piñeiro gustáballe ir pasear co seu avó, Angelito dos Trollos. O home non tiña moi bo oído, pero sabía ler os labios e era un gran conversador, encantáballe falar, así que ía parando cos veciños... e tamén co alcalde. Quen lle ía dicir a aquela nena de Castro á que lle encantaba pasar horas e días na casa de seus avós maternos, a Casa dos Trollos da parroquia begontesa de Saavedra, que co tempo acabaría traballando man a man, como traballadora social do concello durante os últimos 14 anos, cos alcaldes de Begonte?

"Sempre os quixen un montón e fixen moita vida con eles", lembra de Angelito, "ao que lle gustaba saber de todo", e de Conchita de Baralla, nada en Carral, quen tiña un xardín moi coidado do que doaba flores para a igrexa, e que «sempre nos facía a meu primo Jose e a min uns ovos para comer (os máis saborosos que nunca probei) e un boliño para mollar».

Galiñas da Casa dos Trollos. C.PÉREZ

"Iamos os domingos comer e quedábame nas vacacións", lembra Natalia sobre a Casa dos Trollos, unha histórica vivenda de Saavedra, que moitos anos atrás tamén foi un bar. Mais para ela, o importante non son os lustros que suman as vellas pedras, senón os centos de momentos e anécdotas vividas darredor da casa, da horta, do centenario castiñeiro ou das ducias de carballos que poboan a "fermosa" carballeira da Revolta, moi próxima á vivenda, á que lle gustaba ir xogar e que tanto daquela como agora, ocupa un oquiño no seu corazón.

Carballeira da Revolta. C.PÉREZ

Por suposto, non faltan os recordos asociados á igrexa de Saavedra. Seu primo e ela podían pasar horas, nos días grandes, vendo pasar os fieis camiñando cara ao santuario. "Chamábannos moito a atención", lembra Natalia, aínda que sen dúbida un dos recordos máis imborrables é o daquela mestra "moi estrita" que tiña no colexio en Castro: "Deixábame saír antes para ir aos Milagres e acórdome que me daba cartos para facerlle unha doazón á virxe e eu leváballe a ela unha estampiña".

"Ao mellor hai sitios máis coñecidos no concello ca Saavedra, pero ningún é máis especial para min", di Natalia mentres viaxa polas lembranzas para tentar pór en palabras toda una vida de sentimentos asociados a un lugar e ás xentes que sempre o farán especial.