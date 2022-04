Casa Moncho de Roupar sela un pleno ao 15, o terceiro premio maior en catro meses

O bar Casa Moncho, da parroquia xermadesa de Roupar, continúa coa súa xeira no azar e vén de repartir 44.148,26 euros por un boleto da Quiniela premiado este domingo cun pleno ao 15 —co premio acumulado de 14 acertos— que foi selado no local.

A deusa fortuna volveu sorrir a un establecemento no que o pasado mes de decembro caía un cuarto premio da Lotaría de Nadal, dotado con 20.000 euros ao décimo, e unha Bonoloto de 671.000 euros o 28 de xaneiro.

O deste domingo é un dos tres premiados desta categoría que tivo o sorteo da xornada 52, xa que os outros dous acertos foron parar a Vic (Barcelona) e a Talavera de la Reina (Toledo).

Malia todo, o propietario do local xermadés, Moncho Carreiras, descoñece a identidade do agraciado xa que, tal e como asegura, "o 70% dos que selan boletos no bar non son de aquí, poden ser das Pontes ou de Viveiro".

Carreiras, que á pregunta de se era o seu o bar no que acababa de caer unha Quiniela respondeu cun "e logo onde vai ser senón, mais que en Casa Moncho?", agarda repartir os 130 millóns do vindeiro venres, día 29, no sorteo de Euromillones. "Teño o pálpito", confirma un home que leva toda a vida dedicado ao negocio hostaleiro —fundado en 1983— e que, aínda que sente "orgullo" por tanta sorte, non se conforma ata entregar un premio maior que os que xa leva ás súas costas, tres deles en pouco máis de catro meses.